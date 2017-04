Les mystères de l'euro, ou comment on fabriquer des billets..

Le nouveau billet de 50 euros a été mis en circulation mardi 4 avril. A l'heure où certains candidats parlent de sortir de l'euro, Francis Bénet, directeur départemental de la banque de France, explique ce qu'impliquerait techniquement le retour au franc.

"La mauvaise monnaie chasse la bonne" : c'est un proverbe bien connu des économistes, nous explique Francis Bénet, directeur départemental de la banque de France. "Car quand deux monnaies se trouvent sur un territoire, la mauvaise circule et la bonne reste dans la poche". C'est pourquoi si nous devions repasser au franc, "il faudrait être capable de réaliser techniquement des billets tout aussi bons que le sont ceux en euro, pour que les gens aient confiance en cette nouvelle monnaie".

"Avoir une nouvelle monnaie impliquerait d'être souverain", c'est-à-dire d'être capable de concevoir et de produire en France de nouvelles pièces et billets. En effet, la conception de l'euro appartient à la Banque centrale européenne. Et la technologie des billets est issue de recherches longues, pour partie faites en France : papier, impression en relief, filigrane, fil de sécurité, hologramme... dans le but de réduire les risques de contrefaçons.

Pour toutes ces raisons, le retour au franc entraînerait également des coûts annexes : " Il faudrait constituer le stock, puis le repartir sur tout le territoire". Et qui dit billet dit aussi distributeur de billets : "La Banque de France habilite des matériels. La mise à jour de ces matériels occasionnerait aussi un surcoût".

"Aujourd'hui, le prix de revient d’un billet de 50 euros se situe entre 6 et 10 centimes." Mais ce coût serait plus élevé pour une monnaie qui serait diffusée sur un territoire plus restreint. "Il ne suffit donc pas comme on l'entend de réimprimer les mêmes billets en changeant simplement euros en francs", conclut Francis Bénet. Aujourd'hui la France est l'un des neuf pays producteurs de billets pour l'ensemble de la zone euro. Un billet coûte entre six et dix centimes à fabriquer.