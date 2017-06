Quel entraineur au Stade Lavallois...ça se précise !

Le nom du nouvel entraineur du Stade Lavallois devrait être connu en début de semaine prochaine voire ce week-end.

Jean Costa, le Directeur du Stade Lavallois, travaille d'arrache-pied à la recherche du nouvel entraineur du club et de son adjoint. Normalement son nom devrait être dévoilé en début de semaine prochaine et peut-être même ce week-end. Depuis son retour au club, Jean Costa a rencontré huit entraineurs et la liste des "possibles" s'est réduite à deux.

En ce qui concerne l'effectif le Stade Lavallois a décidé de donner un grand coup de balai et de repartir quasiment sur une feuille blanche.

Seize joueurs sur les dix-huit en fin de contrat ne sont pas conservés ou ont décidé de partir: Afougou, Alla, Cappone, Couturier, Coutadeur, Mana Dembélé, Modibo Dembélé, Lesec, Malonga, Monfray, Nkololo, Petshi, Quintin, Saint-Louis, Viale et Wissa.

Pour deux autres joueurs, également en fin de contrat, Maxime Hautbois et Sharly Mabussi, des discussions sont en cours pour qu'ils restent au club.

Restent dix joueurs sous contrat, sans garantie qu'ils soient tous là la saison prochaine: Appindangoye, Bayard, Etinof, Glombard, Mendes, Moyo, Neyou, Nsikulu, Perrot et Zéoula auxquels il faut ajouter Oumar Solet, 17 ans, qui vient de signer un premier contrat professionnel de trois ans.