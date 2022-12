Quel est ce bruit qui a réveillé des habitants entre Nantes et Saint-Nazaire ?

Le bruit a réveillé des habitants de la région entre Nantes et Saint-Nazaire, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 décembre. Un bruit très puissant qui fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment des habitants de Malville. "Je viens d'entendre un bruit très fort comme un soufflement qui s'arrête et repart [...]. Savez vous ce que c'est ?", interroge une internaute sur Facebook. "On dirait le bruit d'une montgolfière géante", commente une autre habitante du secteur. "Ça m'a réveillée tellement le bruit était intense. Trois fois consécutives. En tout cas c'était très étrange et flippant", témoigne une troisième.

ⓘ Publicité

Relâcher la pression de la centrale à charbon

En fait, il s'agissait de la centrale à charbon de Cordemais. Relancée début octobre après quatre mois de très gros travaux de maintenance. Face au risque de pénurie d'électricité cet hiver, cette centrale tourne à plein régime. Et parfois, c'est un processus normal pour ce type d'industrie, il faut relâcher la pression. D'où ce bruit entendu en pleine nuit dans un rayon d'au moins 15 km.

"C'est un peu comme une cocotte minute, on ouvre la soupape et oui, ça fait du bruit ! A Cordemais on est habitué, mais effectivement, ça résonne assez loin !", explique le maire de Cordemais, Daniel Guillé.

"Là, la centrale est repartie à plein régime, d'autant plus avec les températures relativement basses de la semaine dernière. Et de temps en temps, c'est technique, il faut relâcher la pression quand il y en a trop", poursuit Daniel Guillé qui le concède, "c'est très puissant". "Je comprends que cela puisse inquiéter, ajoute-t-il. Il n'y a rien du tout de dangereux, mais c'est difficilement prévisible."

La centrale à charbon de Cordemais qui, en plein hiver, fournit jusqu'à 3% de la consommation d'électricité française.