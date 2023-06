Quel est cet évènement culinaire et solidaire qui arrive à Nice en juin ?

Le Refugee Food Festival s'installe à Nice

Créé en 2016 et renouvelé chaque année, cet événement culinaire international a déjà fait le bonheur de 55.000 personnes en France et à travers le monde et pour la première fois il a lieu à Nice du 22 au 25 juin. Durant les quatre jours du festival, les restaurants participants accueilleront les Azuréens pour un repas unique en son genre, fruit de la fusion des talents culinaires du chef de l’établissement concerné et du cuisinier réfugié. Dans le même élan, un fournil et une pâtisserie proposeront des créations éphémères rendues possibles par la rencontre de leur savoir-faire et du patrimoine culinaire du cuisinier réfugié.

Vous pouvez réserver votre place pour un moment unique et gourmand dans un des établissement suivant : Epiro (Nice), Méla Pâtisserie Vivante (Nice), Le Café de l'Alliance Française (Nice), Fanfan & Loulou (Nice), Casa Fuego (Menton), Zielinska (Nice) et La Pêche à la Vigne (Nice).

Jeudi 22 juin au restaurant niçois EPIRO avec le chef Marco Mattana et Wahid Zakhil (cuisinier réfugié d'Afghanistan)

Menu dégustation en quatre temps, fruit d'une fusion entre les cuisines afghane et italienne :

- Tempura de légumes de saison avec un sorbet concombre, tomate & oignons façon salade afghane.

- Gros ravioli farci à l’agneau avec un pesto de coriandre, yaourt à l’ail et artichauts.

- Grillade de viande marinée dans un jus d’oignon, riz afghan façon temari sushi surmonté d’un dôme de légumes.

- Sorbet de pêche blanche, crème à la cardamome et crumble de pistache, inspiré du ferni, dessert traditionnel afghan.

Tarif : 40€, vin non-inclus.

Jeudi 22 et vendredi 23 juin à la pâtisserie niçoise MÉLA, PÂTISSERIE VIVANTE avec la pâtissière Mélanie Tuz et Hatice Pehlivan (réfugié Turc)

Créations pâtissières fruit d'une fusion entre le savoir-faire turc et français :

- Laz Baklava : Pâte filo, crème pâtissière à la pistache avec un sirop de lait aromatisé à la fleur d’oranger.

- Le Chou : Chou garni minute avec une crème aromatisée au Mastiha de Chois (alcool anisé) et poudre de pistache.

Vendredi 23 juin, au restaurant niçois FANFAN & LOULOU les chefs niçois Fanny Vedreine et Louis Girodet avec Anzor Bokaev (chef réfugié de Tchétchénie)

Menu : Grillades tchétchènes (option végétarienne disponible), fromages auvergnats et vins vivants.

Tarif : 15€

Vendredi 23 juin, le chef azuréen, bien connu des auditeurs de France Bleu Azur, Christian Plumaï proposera avec Madona Shukvani (une cuisinière réfugiée géorgienne) un diner fusion de la cuisine géorgienne et niçoise au café de l'Alliance Française de Nice.

- Beignets de fleurs de courgettes, pissaladière & variante géorgienne

- Aubergine géorgienne, aubergine souvenir d’enfance & aubergine farcie

- Kubdari (pain fourré traditionnel géorgien), khinkali (ravioli traditionnel géorgien) à la ratatouille & artichauts violets à la barigoule.

- Gâteau aux noix, mousse au miel & poire pochée au romarin.

Tarif : 55€ (accord mets-vins inclus)

Samedi 24 juin, le chef mentonnais Matteo Cetti et le cuisinier Nemer Terki Awad (réfugié de Syrie) prépareront un déjeuner fruit d'une fusion entre les cuisines syrienne et argentine.

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin, le fournil niçois ZIELINSKA spécialisé dans les blés anciens propose des créations boulangères fruit d'une fusion entre le savoir-faire albanais et français. Avec Dominika Zielinska et Fatmira Cala (réfugiée Albanaise)

- Pain aux poivrons grillés (pain au levain, conçu à partir de farine de blés anciens).

- Roulé façon börek aux épinards, menthe et fêta.

Tarif : 10€

Dimanche 25 juin, au restaurant niçois LA PÊCHE À LA VIGNE, la chef Simona Mazzarone et Eribjola Xhemajal (réfugié d'Albanie) préparent un dîner fruit d'une fusion entre les cuisines albanaise et italienne.

- Mezzés à partager, accompagnés de raki : olives vertes avec origan, câpres, tomates séchées et piment ; fergesë (spécialité albanaise à base d’oignons, poivrons, tomates et gjizë, fromage albanais) ; dolmates (feuilles de vigne avec riz et viande hachée sauce tzatziki en accompagnement) ; jahni me fasule (soupe traditionnelle albanaise, de haricots blancs).

- Plat principal : Pershesh me pulé (spécialité albanaise à base de poulet), accompagné d’une salade de fenouil et oranges.

- Dessert : Millefeuille de pâte filo avec crème zabaione, pistaches de Sicile et agrumes.

Tarif : 40€ (supplément de 15€ pour l’accord mets-vins)

Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin

Cet événement culinaire et solidaire est chaque année un peu plus nécessaire, dans un monde où près de 100 millions de personnes sont déracinées et font preuve de courage et de résilience pour s'épanouir dans leur pays d'accueil.

Au delà du festival, l'association Refugee Food développe différentes activités de sensibilisation et d'insertion professionnelle des personnes réfugiées : un festival culinaire chaque année en juin (Refugee Food Festival), des formations de cuisine dédiées aux personnes réfugiées (Sésame et Tournesol), un restaurant d'insertion à Ground Control (La Résidence) et un restaurant social La Cantine des Arbustes (Paris 14e), un service traiteur destiné aux entreprises à Paris, un programme d'aide alimentaire, et un programme de sensibilisation dans les collèges (Refugee Food Education).