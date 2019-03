Quel est le plus beau marché de Côte-d'Or ?

Comme chaque jour, France Bleu Bourgogne vous emmène faire un tour sur le web pour vous dénicher les petites ou les grosses infos sur la Côte-d'or et ce matin on sort les cabas pour aller au marché !

C'est vendredi et c'est jour de marché à Dijon, sous les halles centrales. Mais on ne part pas faire ses emplettes ce matin, on vous parle d'un concours organisé par TF1 la première chaîne de télévision.

Jean-Pierre Pernaut le présentateur du 13h de TF1 a lancé la deuxième édition du concours du plus beau marché de France.

La chaîne de télé s'est associée à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale, chez nous en Côte d'or c'est avec le Bien Public. Le but c'est d'élire votre plus beau marché.

Première sélection en Côte-d'Or

Il y a donc une première sélection à faire entre cinq marchés de la Côte d'or : entre les marchés de Dijon, de Chenôve, de Châtillon-sur-Seine, de Beaune et d'Auxonne.

Les lauréats régionaux seront dévoilés dans le journal télévisé de 13 heures, le 12 avril. Les votes se poursuivront jusqu'à mi-juin pour désigner le plus beau marché de France ! L'an passé c'est le marché de Sanary-sur-Mer qui l'a emporté.