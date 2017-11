Quel est le véhicule le plus volé ou vandalisé en Indre-et-Loire ?

L'association 40 millions d'automobilistes publie son enquête annuelle sur les véhicules les plus à risque, c'est à dire les voitures les plus volées ou vandalisées. Chez nous en Indre-et-Loire, c'est la Renault Twingo qui arrive en première position, devant l'Opel Zafira C.

L'association 40 millions d'automobilistes publie donc son palmarès des véhicules les plus volés/vandalisés (nombre de vols/vandalismes) par département entre juillet 2016 et juin 2017. Ce classement a été réalisé à partir des données des experts en automobile qui travaillent pour la société Experveo, service d’expertise en automobile dans le cadre d’un achat ou d’une vente de véhicules d’occasion dédié aux particuliers. En Indre-et-Loire, on apprend que c'est la Renault Twingo qui est la voiture la plus à risque (vandalisme ou vol) devant l'Opel Zafira C et la Peugeot 406 BL Phase 2.

Le Top 10 des véhicules les plus à risque en Indre-et-Loire - Association 40 millions d'automobilistes

En 2015, au niveau national, 234.000 ménages français ont déclaré avoir été victimes d’un vol (18 %) ou d’une tentative de vol (82 %) de voiture. Malgré tout, la tendance est à la baisse pour ce type de délit depuis 10 ans selon l'enquête de 40 millions d'automobilistes. Au niveau national, c'est la Smart Fortwo II qui reste le véhicule le plus volé, devant le Range Rover (2) et le Range Rover Evoque (3).

Le mouse jacking ou piratage informatique des voitures

300 véhicules sont volés chaque jour en France, 68 % le sont par « mouse jacking », une opération qui consiste à pirater les systèmes de sécurité d’une voiture avec des techniques électroniques et informatiques. Plus de 50 % des voitures volées ont moins d’un an. Par ailleurs, l'étude montre que c'est la Mini qui est la voiture la plus vandalisée au niveau national (9% pour la Mini Cabriolet R57, et 8% des dégradations pour la Mini R52).