Quel sera le nouveau visage de Marina Baie des Anges : un gros chantier attend le port de plaisance

Le réaménagement du port de plaisance de Villeneuve-Loubet a été présenté ce mercredi par le nouveau concessionnaire : un groupement des entreprises Eiffage, Sodeports et la banque des territoires. Les travaux vont démarrer en janvier 2021 et vont durer quatre ans.

20 % des travaux seront confiés aux PME et artisans locaux. Mi 2024, les nouvelles infrastructures seront en service après quatre ans de chantier comptant 80 personnes sur le site. Le port comptera 515 places, un quai d'honneur pour installer des activités de promenade en mer, et un espace de 7000 m² sera construit comprenant la capitainerie, 270 places de parking supplémentaires et un hôtel quatre étoiles. Le groupement d'entreprises se chargera de la construction, de l'exploitation et de la maintenance du site pour une durée de 30 ans. Le montant des travaux est évalué à 64 millions d'euros.

Des places de port plus larges et plus longues

Les places seront adaptées aux bateaux actuels, les catamarans notamment. Le réseau sera modernisé pour que les plaisanciers puissent contrôler leur consommation d'eau et d'électricité. La digue sera allongée et renforcée, la partie chantier naval entièrement réaménagée.

Un grand bâtiment rond attelé à une piscine sera construit, il intégrera un hôtel de luxe, un restaurant, un espace Thalasso. Le long du port, des voies piétonnes et cyclables seront aménagées. L'objectif est d'obtenir la certification port propre, des nurseries artificielles à poissons seront installées et un collecteur de déchets flottant.