Quelle commune des Pyrénées-Orientales gagne-t-elle le plus d'habitants ?

Le Barcarès est la commune qui gagne le plus d'habitants ces six dernières années.

Ces six dernières années, les Pyrénées-Orientales gagnent environ 3.000 habitants par an, soit une augmentation annuelle de 0,6%. Le département reste l'un des vingt les plus dynamiques de France métropolitaine, avec une forte attractivité. Il se situe également à la troisième place en Occitanie (ex æquo avec le Tarn-et-Garonne), derrière la Haute-Garonne et l'Hérault. "Il y a bien un ralentissement de la croissance démographique, note Caroline Jamet, directrice régionale de l'INSEE, mais c'est un phénomène que nous constatons partout en France."

Dans les Pyrénées-Orientales, il y a davantage de décès que de naissances. Cependant, de nouvelles personnes continuent de s'installer dans le département. "C'est donc bien l'attractivité du département qui fait sa croissance démographique", selon Caroline Jamet. Un nouvel arrivant sur quatre est un retraité, mais le département attire tous les âges.

Perpignan perd encore, Le Barcarès explose

Les plus fortes augmentations de population se trouvent en plaine, autour de Perpignan. Cette dernière, au contraire, continue de perdre des habitants, avec 2.500 personnes en moins ces six dernières années. Perpignan compte aujourd'hui 118.032 habitants.

Certaines villes et certains villages le long de la nationale 116 gagnent également des habitants, entre Perpignan et Prades, tout comme certaines communes le long de la route entre Argelès-sur-Mer et Amélie-les-Bains. Sur le littoral, les résultats sont contrastés. Le Barcarès est la commune qui gagne le plus d'habitants dans tout le département, tandis que la Côte Vermeille voit sa population diminuer (Collioure, Cerbère ou Port-Vendres).

Evolution annuelle dans les 20 principales communes entre 2014 et 2020

Le Barcarès : 3,8%

Canohès : 3,6%

Pia : 3,3%

Saleilles : 2%

Elne : 1,6%

Saint-Cyprien : 1,6%

Thuir : 1,5%

Toulouges : 1,4%

Bompas : 1,4%

Cabestany : 1,1%

Rivesaltes : 0,9%

Le Soler : 0,7%

Canet-en-Roussillon : 0,6%

Argelès-sur-Mer : 0,5%

Ille-sur-Têt : 0,4%

Prades : 0,4%

Céret : 0,2%

Saint-Laurent-de-la-Salanque : -0,4%

Saint-Estève : -0,4%

Perpignan : -0,4%

