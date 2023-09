Quelle commune sera la plus sportive de la Somme ?

Qui veut devenir la commune la plus sportive de la Somme ? Le comité départemental olympique et sportif (CDOS) et l'association des maires de la Somme (AMF) lancent ce lundi un challenge aux mairies des 772 villes et villages du département.

Dans cette année préolympique, l'objectif est d'impulser une émulation parmi les communes et aussi de les accompagner dans leur développement en matière d'infrastructures sportives. Les communes qui souhaitent participer à ce challenge pourront déposer leur candidatures entre le 15 septembre et le 15 novembre.

Trois concours différents en fonction du nombre d'habitants

Les communes peuvent concourir dans trois catégories différentes. Elles sont classées selon leur nombre d'habitants, celles de moins de 800 habitants, celles qui en comptent entre 800 et 2 500 et celles de plus de 2 500. Dans leurs dossiers de candidature, les communes peuvent mettre en avant leurs initiatives pour le sport, présenter un projet sportif.

Le jury, composé de membres du CDOS et de l'association des maires épluchera ces dossiers jusqu'en décembre avant de passer dans chacune des communes retenues pour participer au challenge. Le résultat du concours sera livré en mars 2024, lors du congrès des maires de la Somme.

Deux plaques « commune la plus sportive de Somme » seront offertes aux lauréats pour les installer à l'entrée et à la sortie de commune. Les trois premières communes de chaque catégorie gagneront des bons d’achat pour du matériel sportif.