Quelle fréquentation dans les campings de la Côte d'Azur ?

Avec la crise sanitaire les européens choisissent cette année les côtes françaises selon Belvilla. 77 % des clients français ont décidé de rester en France pendant les vacances estivales. 17,5 % des réservations françaises se situent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sur la Côte d'Azur beaucoup choisissent le camping, comme certains clients du Pylone à Antibes. "On a réservé au dernier moment, avec la crise sanitaire on a préféré faire le choix de voyager en France. On a trouvé ce camping et il y avait de la place, donc on profite de la piscine l'après-midi".

Le camping des Gorges du Loup compte 70 emplacements et ils sont quasiment tous pris mais il reste encore de la place pour le mois d'août. La moitié de la clientèle est étrangère et l'autre française. Au camping Coté Mer à Mandelieu la Napoule c'est pratiquement complet tout l'été 95 % de la clientèle est française. "On pensait avoir plus d'annulation"

En revanche au camping le Pylône d'Antibes , au mois de juillet sur certaines semaines , seulement 50 % des mobil-homes étaient occupés. Une grosse partie des voyageurs présent est allemande. Claire Cohen, la gérante soupire " je pense qu'on souffre de la mauvaise image de la Côte d'Azur suite aux dernières annonces, nous sommes une zone rouge avec le variant. Les gens maintenant privilégient les grands espaces comme la montagne. Le mois de juillet a été compliqué nous étions loin d'être complet mais j'ai l'impression que depuis quelques jours cela s'arrange nous recevons davantage d'appels pour réserver un emplacement ou un mobil-home."