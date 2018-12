Quelle image avez-vous de la vieillesse ? Les Meurthe-et-Mosellans appelés à une consultation citoyenne

Meurthe-et-Moselle, France

La personne âgée est-elle une personne fragile qui a besoin d’être aidée tous les jours ? Comment mieux vieillir ? Comment accompagner au mieux les séniors ? Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lance une consultation citoyenne sur internet : 12 questions pour connaitre l'image que vous avez des personnes âgées.

Un questionnaire qui prend moins d'une dizaine de minutes à remplir et ouvert à tous, où chacun peut donner ses priorités :

le logement

le regard sur le vieillissement,

les soins

les transports

Un questionnaire qui vient en échos à la consultation nationale sur les aînés lancée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et qui n'a rien à voir avec la consultation des "gilets jaunes".

Les chiffres clés du ministère de la Santé. - DR - Ministère de la Santé.

Une consultation bienvenue, mais le financement est important pour la vice-présidente du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, Marie-Thérèse Andreux, qui prévient : «il ne faudrait pas que les assises, les 5 et 6 février 2019, donnent l'impression qu'on est dans l'adaptation de la pénurie. Le problème est un problème éthique : savoir si on a encore le droit d'exister quand on est une personne âgée».

la question de la perception que nous avons des personnes âgées

Cette consultation est une photographie intéressante du regard que chacun porte sur la vieillesse pour la directrice de l'autonomie au Conseil départemental de Meurthe et Moselle, Marie-Annick Helfer : «l’idée c’est de poser la question de la perception que nous avons des personnes âgées dans notre société. Une personne âgée ne doit pas être considérée comme une charge. La voix des plus jeunes est aussi importante : comment voient-ils aujourd'hui la personne âgée mais aussi est-ce qu'on est disposé à participer financièrement a son accompagnement»

6000 personnes âgées dans des Ehpad

Le département de Meurthe-et-Moselle consacre 100 millions d'euros par an aux personnes âgées dépendantes, des personnes accompagnées par quelques 5000 professionnels.

Une personne sur cinq a plus de 60 ans en Meurthe-et-Moselle et 15 000 personnes sont considérées en perte d'autonomie, dont 9 000 aidés à domicile et 6 000 accueillies en établissement spécialisé, type Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Un débat sur l'autonomie en févier à Nancy

Qui doit payer en priorité les aides apportées aux personnes âgées ? Aujourd’hui, l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas récupérable sur l’héritage. Cela vous semble-t-il juste ? Un questionnaire pour lancer le débat sur une question de société qui sera analysé au cours des assises départementales sur l’autonomie au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, les 5 et 6 février 2019. La première journée est ouverte à tous, la seconde réservée aux professionnels et spécialistes de la question.