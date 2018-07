Chambéry, France

Après les admissions Parcoursup, la prochaine étape pour les étudiants est de trouver un logement.

On commence parfois les visites en avril pour août ou septembre

A Chambéry, les résidences étudiantes sont quasiment pleines : "Les gens s'y prennent de plus en plus tôt : on commence parfois les visites en avril pour août ou septembre. En cette période tout est déjà presque complet." explique Marion, chargée de clientèle dans la résidence étudiante Univercity.

La résidence étudiante Univercity affiche presque complet pour la rentrée © Radio France - Elisa Montagnat

Arthur vient de Paris. Tout juste diplômé du baccalauréat, il visite les résidences étudiantes de la ville : "Il faut choisir vite, car les choix s'amenuisent et au final on se retrouve avec rien." C'est sa mère, Elisabeth, qui souhaite le voir en résidence étudiante : "Comme c'est sa première sortie en dehors de la maison, là _il y a une histoire de sécurité, et puis il n'est pas vraiment tout seul_."

Les résidences étudiantes plus chères que les studios

En ce qui concerne le budget, les loyers des résidences étudiantes de Chambéry sont en général plus chers qu'un studio ou petit appartement : comptez entre 300 et 400 euros pour un studio meublé et entre 400 et 500 euros pour un logement, souvent plus petit, en résidence étudiante.

Lison et Maxime habitent la résidence étudiante Jean-Jacques Rousseau et paient un loyer de 480 euros pour 17 mètres carrés. Ils cherchent actuellement un appartement : "Il y a beaucoup de choix, on a fait plein de visites. Les prix sont en général moins chers qu'en residences universitaires privées. Et surtout, ici, c'est cher pour ce que c'est".

La colocation intergénérationnelle se développe

Pour les plus petits budgets, ou pour les étudiants ouverts à un mode de vie plus original, l'association Coup de Pouce propose, à Chambéry et Annecy, des colocations intergénérationnelles. Elle met en relation étudiants et seniors désireux de sortir de l'isolement. Aucun loyer n'est demandé, en revanche le jeune doit consacrer de son temps et rendre des services à la personne âgée.