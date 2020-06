Quelle prise en charge pour les migrants et demandeurs d'asile à la sortie du confinement ?

L'épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture des frontières, des restrictions de circulation et a mis un coup d'arrêt aux demandes d'asile. Pendant le confinement "on est passé d'une quarantaine de refoulements par jour à la frontière entre Vintimille et Menton, à 5 maximum par jour, les déplacements étant interdits en Italie", témoigne Agnès Lerolle, coordinatrice à la Cimade, association qui aide les demandeurs d'asile. Pourtant les arrivés de migrants depuis les Balkans et par la Méditerranée n'ont pas cessé. En 2019, 11 439 migrants sont arrivés en Europe en débarquant sur les côtes italiennes.

Le camp de la Croix-Rouge fermé aux nouveaux arrivants à Vintimille

"Entre le 15 mars et le 15 avril, 107 personnes se sont vus opposées un refus d'admission en France par la police. Le 14 mai, une femme enceinte avec son enfant de 5 ans, a été arrêtée dans le train entre Vintimille et Menton alors qu'elle voulait demander l’asile en France. Elle s'est retrouvée sans argent, sans rien en Italie." Le camp de la Croix Rouge, à 4 km au nord de Vintimille, a fermé car il y a eu un cas de Covid-19. Le camp n’a pas rouvert aux nouvelles arrivées. La Cimade estime que 200 personnes dorment à la rue en ce moment à Vintimille. L'association rappelle que depuis le début de l'année, onze décisions du tribunal administratif de Nice ont condamné la préfecture pour non-admission de demandeurs d'asile (ça concerne cinq mineurs isolés et six majeurs).

L'accès au droit plus compliqué pour les demandeurs d'asile

A Nice, la Cimade aide les demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives. Pendant le confinement, les titres de séjour ont été prolongés, les expulsions hors territoires gelées, il n'y a plus eu d'audiences à l'OFPRA, mais depuis le 11 mai l'activité reprend et des demandeurs d'asile ont reçu "des rejets de leurs demandes, des décisions d'expulsion du territoire et ils nous demandent de l'aide pour effectuer des recours auprès de la Cour nationale nationale du droit d'asile" expliqueElisabeth Marque, bénévole à la Cimade à Nice.

L'association ne peut plus accueillir les demandeurs d'asile dans son local exigu, au vue des protocoles sanitaires. Elle tient donc une permanence téléphonique du lundi au vendredi, après une prise de contact par téléphone, un rendez-vous est donné en fonction de l'urgence, du dossier, dans la cour du temple protestant à Nice.

Un suivi médicale plus compliqué pendant le confinement

A Nice, Médecins du Monde prend en charge les populations immigrés. La période du confinement a intensifié les difficultés d’accès aux soins, mais l'association s'est organisée pour maintenir un suivi médical et social. Elle a reçu 500 appels pendant le confinement, a organisé des consultations dans des centres d'hébergements, ouverts en urgence par l'Etat et la ville, des visites dans des campements licites ou illicites.

Un binôme médecin-assistante sociale sont intervenus, aidés par l'équipe mobile spécialisée Covid du CHU de Nice. Parmi la population immigrée, très peu de cas de coronavirus mais un besoin de suivi en médecine générale pour des femmes enceintes, des problèmes de dents, etc.

Sans informatique, pas de téléconsultation possible, et la fermeture de la sécurité sociale a constitué un obstacle pour ceux qui n'ont pas de couverture maladie. Seul bémol, note l'association, l'accès aux douches municipales conditionné à la présentation d'une pièce d'identité. Médecins du monde salue toutefois la volonté politique pour ne pas laisser de sans papiers dans la rue et souligne, "il serait bon de s'en souvenir dans le monde d'après". La préfecture a proposé des hébergements d’urgence, des nuits d’hôtel. Le centre d’action sociale de Nice a ouvert le centre d’urgence EL Nuzah, habituellement ouvert en hiver, le gymnase Pasteur et une auberge de jeunesse ont été transformés en centre d’hébergement.

Un livre sur la fraternité à Vintimille

Térésa Mafféis, figure militante niçoise, fondatrice de l’Association pour la démocratie à Nice, publie ce 18 juin un livre intitulé Les Sentinelles, chroniques de la fraternité à Vintimille, co-écrit avec la journaliste Aurélie Selvi et sorti aux éditions Max Milo.

Un journal de bord où il est question de citoyens solidaires prêts à défier les autorités pour venir en aide à ceux qui ont traversé la Méditerranée et fuient la guerre ou la dictature dans leurs pays. Elle y décrit Vintimille comme une ville-frontière, supermarché des Azuréens en quête de cigarettes moins chères, mais aussi terre de transit des migrants, depuis 2015. Elle raconte la fermeture de la frontière, les errances de campements en campements, les arrestations policières, les accidents -des exilés écrasés sur l'autoroute, chutant d'un pont, électrocutés sur le toit d'un train- et les histoires singulières surtout d'immigrés et de citoyens solidaires.

Celle qui se rend à Vintimille, plusieurs fois par semaine raconte cinq ans de rencontres avec des hommes, des femmes des enfants de qui elle a des nouvelles pour certains après les avoir aidé à reprendre une vie en Europe. Elle met en lumière des anonymes de Vintimille, de la Roya : curé, boulanger, retraités, ect qui ont aidé les migrants ont collecté des vêtements, de la nourriture, les ont hébergé et ont pour certains comparu devant les tribunaux.