Quelle scolarité pour les ados ukrainiens arrivés à Lille?

"On a passé un test de maths, ça s'est bien passé, je suis assez bonne en maths!", sourit Anastasia. Cette adolescente de 15 ans est arrivée d'Ukraine il y a une semaine à Lille, avec son père. Ils sont 12 comme elle à avoir passé ce lundi 21 mars un premier test au CIO, le Centre d'Information et d'Orientation de Lille situé dans le Vieux Lille. Il s'agit des Ukrainiens qui ont été accueillis la semaine dernière officiellement par la ville de Lille. 12 autres jeunes Ukrainiens, en âge d'aller au lycée, passeront le même test ce mardi. Tous passeront ensuite un test pour évaluer leur niveau en ukrainien et en français. Ils auront ensuite un rendez-vous avec un psychologue du CIO qui permettra de les orienter vers un lycée, général, technologique ou professionnel.

Ils vont suivre des cours dans un lycée classique et ils auront des cours de français en plus

Ces élèves devraient ensuite commencer les cours dans des lycées de la métropole lilloise, en milieu "ordinaire", c'est-à-dire qu'ils suivront les cours comme n'importe quel élève français, sauf qu'ils auront en plus des cours de langue française. Ils peuvent ainsi recevoir de 3 à 15 heures de cours de français par semaine, en plus de leurs cours classiques. Une perspective qui n'effraie pas du tout Anastasia: "Non, ça ne me fait pas peur, on a besoin d'échanger, de communiquer. Si je fais des efforts, ce sera possible, il faut faire son maximum". Anastasia, qui est l'une des rares jeunes filles de son âge à parler très bien anglais, a d'ores et déjà décidé qu'elle ne veut pas rentrer en Ukraine. Elle veut continuer ses études dans un pays de l'Union Européenne.

Seulement une semaine entre les tests et leur scolarisation

Comme pour les autres jeunes Ukrainiens arrivés ces derniers jours à Lille, tout va donc aller très vite pour Anastasia, qui est accueillie avec son père, par un couple de trentenaires Lillois, . "Nous essayons d'être très réactifs", explique Ludovic Chastaing, directeur du CIO de Lille, "notre objectif, c'est qu'entre le début des évaluations qu'ils passent et leur scolarisation dans un établissement, il se passe une semaine. C'est important de leur offrir rapidement un cadre". Le CIO s'attend à recevoir d'autres jeunes Ukrainiens dans les prochaines semaines pour aider à leur orientation.

Pour les élèves Ukrainiens en âge d'aller en école maternelle et en école primaire, les inscriptions des enfants se font directement auprès des mairies. Et pour les élèves en âge d'aller au collège, eux sont inscrits directement dans le collège du secteur du domicile où est accueilli l'enfant. Il n'y a donc que pour les lycéens qu'il y a un choix d'établissement.