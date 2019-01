Quelles actions dans le Var et les Bouches-du-Rhône pour l'Acte IX des Gilets Jaunes ?

Les gilets jaunes organisent ce samedi l'acte IX de leur contestation. Les autorités redoutent une mobilisation "plus forte" et "plus radicale" que la semaine dernière. Deux grands rassemblements sont prévus samedi après-midi à Toulon et à Marseille.

Marseille, France

Plusieurs rassemblements de gilets jaunes sont prévus ce samedi dans le Var et les Bouches-du-Rhône pour l'acte IX de la mobilisation. Les autorités redoutent une mobilisation "plus forte" et "plus radicale" que la semaine dernière. À Marseille, une manifestation est prévue à 14 heures sur le Vieux-Port. Un rassemblement est prévu à Toulon où des heurts ont éclaté samedi dernier. Selon les réseaux sociaux, le rendez-vous est fixé à 13 heures Place de la Liberté. Cette manifestation n'est pas déclarée, indique la préfecture du Var. Le dispositif de sécurité prévu pour ce samedi n'a pas été précisé.

Plusieurs appels au calme

Dans un communiqué, le Préfet du Var, Jean-Luc Videlaine "appelle solennellement à la retenue et au respect de l'intégrité physique des forces de l’ordre et services de secours." Dans un autre communiqué, Hubert Falco, le maire de la ville, appelle "à la responsabilité, à la raison et à l’apaisement" précisant que "s'il est permis, dans le cadre légal prévu par la loi, de manifester, hommes, femmes, enfants doivent pouvoir y circuler en toute sérénité." Les commerçants du centre-ville de Marseille et de Toulon espèrent pouvoir travailler normalement pour ce premier week-end de soldes. Ils n'ont pas reçu de consignes précises mais un mail leur recommande de faire attention.

Plusieurs rendez-vous dans le Var

D'autres rendez-vous sont prévus dans le Var. Une marche "pour une justice sociale et fiscale" est organisée à partir de 10 heures entre Flassans-sur-Issole et Le Luc. Cette marche sera suivie d'un pique-nique. D'autres gilets jaunes doivent se rassembler à 11 heures sur le parvis de la mairie de Sollies-Toucas. Les gilets jaunes du Coeur du Var doivent, eux, inaugurer en début d'après-midi "leur" Arc de Triomphe au niveau du rond-point de la Paix du Cannet des Maures. Ces Varois ont reconstitué en palettes de bois une réplique du monument parisien saccagé le 1er décembre dernier lors de l'acte III des manifestations des gilets jaunes.