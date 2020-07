Quelles aides pour l'achat d'un vélo électrique dans l'Hérault?

Si l'idée d'acheter d'un vélo électrique vous trotte dans la tête, sachez que vous pouvez bénéficier d'un coup de pouce. Le Conseil départemental de l'Hérault, la Région Occitanie et l’État encouragent la pratique du vélo en proposant des aides financières pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (VAE) neuf. Des aides qui sont cumulables.

Être non-imposable ou quotient familial inférieur à 27.000 euros

Le Département a créé le "chèque Hérault vélo" parce qu'il "soutient et accompagne la transition écologique". Pour toucher un chèque d'une valeur allant de 200 à 250 euros, il faut être non-imposable ou justifier d'un quotient familial inférieur à 27.000 euros par an ou salarié des entreprises ayant adopté un plan de mobilité. Dans tous les cas, cela peut être complété par 50 euros pour l'achat d'un siège vélo ou d'une carriole.

Vélo neuf, aide versée une seule fois

La Région propose 200 euros, plus 50 euros de "bonus sécurité" pour l'achat d'un casque, d'un antivol, ou d'un kit de protection. Pour en bénéficier, il faut acheter son vélo chez un professionnel, en Occitanie. Attention, la batterie doit être sans plomb. Et cette aide, vous ne la toucherez qu'une seule fois. Là encore, vous devrez être non-imposable ou justifier d'un quotient familial inférieur 27.500 euros par an.

Par ailleurs, la Région augmente sa participation pour l'acquisition d'un vélo pour les trajets domicile-travail, avec "l'Eco-chèque mobilité - Bonus forfait mobilité durable". Pour les vélos électriques : jusqu'à 400 euros d'aide pour les personnes non imposables et jusqu'à 250 euros pour les personnes imposables. Pour les vélos classiques : jusqu'à 240 euros pour les personnes non imposables et jusqu'à 150 euros pour les personnes imposables

L’État peut compléter

Les aides de l’État, elles aussi ne sont versées qu'une seule fois. À condition d'être déjà aidé par votre collectivité locale. Les aides sont cumulables sous conditions.

Toutes les communes n'ont pas la même politique en matière d'aide à l'achat d'un vélo électrique. Il ne vous reste plus qu'à vous renseigner auprès de votre mairie.