Pâques : cérémonies organisées en petit comité à Notre Dame et Saint Germain l'Auxerrois

En pleine période de confinement, les célébrations de Pâques, la plus grande fête chrétienne, se dérouleront dans un format inédit à Paris à l'heure du coronavirus et du premier anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame.

Le confinement qui interdit en France tout rassemblement donnera une couleur toute particulière à la Semaine sainte, qui commémore pour les croyants à travers le monde la mort et la résurrection de Jésus-Christ. "Nous ne pouvons pas célébrer avec la foule, alors que justement l'Eglise ça veut dire 'l'assemblée" a déclaré l'archevêque de la capitale, Mgr Michel Aupetit en visioconférence. "Les messes que nous dirons au cours de cette semaine sainte se feront avec quelques prêtres, pas plus, et les gens pourront nous suivre soit à la radio, soit à la télévision."

Une cérémonie est prévue vendredi à l'intérieur de Notre-Dame de Paris

En ce jour où les chrétiens célèbrent la mort de Jésus par crucifixion, l'archevêque de Paris vénérera la "Sainte Couronne d'épines", une pièce sauvée des flammes par les pompiers. "Seules sept personnes assisteront à la célébration et elle sera retransmise à la télévision" a fait savoir Monseigneur Denis Jachiet, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Paris. "Nous chanterons, prierons, et lirons des textes autour de la couronne d’épine". Textes signés signés Paul Claudel, Charles Peguy et Mère Teresa. La cérémonie sera organisée dans l'abside de la cathédrale qui est un lieu sécurisé.

L'archevêché de Paris s'appuie sur médias et moyens numériques chrétiens, "qui nous aident énormément" souligne Denis Jachiet. Les célébrations seront des chaînes telles que KTO.

"Pâques est le message de la résurrection du Christ, le symbole de la vie. Cette année plus que jamais, il faut manifester auprès de tous ceux qui n’ont pas eu la chance de se réunir, lors des cérémonies religieuses ou des repas familiaux. Leur manifester ce message de vie plus que jamais" insiste l'évêque auxiliaire de Paris.

Dimanche Mgr Aupetit présidera la messe en l'église Saint-Germain l'Auxerrois en petit comité

Dimanche, jour de Pâques, la messe sera célébrée à Saint Germain l'Auxerrois dans le 1er arrondissement de Paris : "Seule une vingtaine de personnes, représentant les divers états de vie dans le diocèse, pourront y participer", a précisé le diocèse.

En cette période difficile, que l'archevêque de Paris a placé sous le signe de "l'espérance", une cérémonie de bénédiction de la capitale est prévue jeudi au pied de la basilique du Sacré-Coeur à Montmartre. Le samedi saint se fera sans feu ni procession et les baptêmes d'adultes traditionnellement célébrés ce soir-là sont reportés à la Pentecôte, fin mai.