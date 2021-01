Quelles conséquences du confinement sur les jeunes enfants ? Une pédiatre de Rouen répond

Comme les adultes, les nouveaux-nés et les jeunes enfants ont dû s'adapter aux confinements et à la crise sanitaire. Les difficultés varient selon les âges.

Tout n'est pas négatif, heureusement, mais il y a des conséquences inquiétantes tout de même aux confinements, résume Célia Levavasseur, pédiatre au Centre Hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen.

Pour les nouveaux-nés, un manque de suivi médical

Chez les nouveaux-nés, le confinement est plutôt une bonne chose selon Célia Levavasseur, pédiatre au Centre Hospitalier du Belvédère. Jusqu'à 9 mois, le bébé a surtout besoin de ses parents qui ont été plus présents durant la crise sanitaire. Mais le médecin note une baisse inquiétante du nombre de consultations pédiatriques, tant aux urgences que dans les centres de PMI. "Certains nourrissons n'ont pas été pesés pendant leur premier mois de vie et certains ont dû être hospitalisés en urgence quand nous les avons revus car leur poids était beaucoup trop faible et les parents ne peuvent pas s'en rendre compte". Une baisse de consultations qui s'explique soit par la peur des parents, soit par des rendez-vous moins nombreux liés à la crise.

18 mois/2ans : un manque de vie sociale gênant

A partir de 18 mois, les enfants ont besoin de se confronter aux autres. Ils doivent apprendre à partager, échanger et cette étape est rendue difficile par le confinement. Dans ses consultations, le docteur Levavasseur a recueilli de nombreux récits de réveillons de Noël compliqués avec des enfants de 2 ans qui faisaient des crises en se confrontant aux autres ou des bébés de 9 mois - l'âge de la peur de l'autre - effrayés en revoyant leurs grands-parents par exemple.

Pas de retard de langage

Le port du masque par les adultes n'a pas de conséquence sur le développement des bébés et c'est vraiment une bonne nouvelle à en croire Célia Levavasseur. Comme ses confrères, elle craignait des retards pour les sourires ou le langage et il n'en est rien. "Les enfants s'adaptent de façon incroyable : ils regardent les yeux, écoutent la voix et se développent tout à fait normalement".

Le point noir : plus d'enfants placés et des mamans en plus grande difficulté

Même s'il y a des bonnes nouvelles, le bilan de la crise sanitaire n'en demeure pas moins négatif pour les enfants dans les familles en difficulté. Les violences et maltraitances ont augmenté, ce qui se mesure au nombre croissant d'admissions dans la pouponnière qui accueille les enfants retirés à leur famille.

De manière générale, la maternité est compliquée par la crise sanitaire explique Célia Levavasseur qui dirige la thèse d'une interne en pédiatrie sur les conséquences du confinement. La moitié des femmes interrogées estiment que la gestion du nouveau-né a été rendue difficile par la crise sanitaire et, selon la pédiatre, de nombreuses patientes ont du mal à "digérer" l'arrivée d'un grand bonheur dans d'aussi mauvaises conditions. "On m'a volé ma maternité" témoignent plusieurs mamans.

Autre alerte : le suivi des enfants a été moins bien réalisé. Selon les premiers chiffres récoltés dans cette thèse de médecine, un tiers des nouveaux-nés n'ont pas été pesés comme nécessaire dans les premières semaines.

Au Centre hospitalier du Belvédère, le Docteur Levavasseur a donc eu l'idée de vidéo en ligne pour répondre aux inquiétudes des mamans.

Quant aux enfants à venir pour cette année 2021, on ne s'attend pas à un boom à la maternité du Belvédère où le nombre d'inscriptions est resté stable en 2020.