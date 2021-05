Boucles de la Mayenne 2021 : pas de huis-clos, mais un accès limité aux coureurs

Sur les Boucles de la Mayenne, les coureurs cyclistes seront masqués avant et après la course.

Après l'annulation de l'édition 2020, les Boucles de la Mayenne retrouvent leur place dans le calendrier cycliste mais l'épreuve va se dérouler, cette année, dans des conditions un peu particulières.

En raison de la crise sanitaire, d'importantes mesures ont été prises par les organisateurs des Boucles. Chaque personne accréditée (coureurs, staff, commissaires, organisateurs, bénévoles, journalistes, etc) devront réaliser un test PCR moins de 48 heures avant le début de l'épreuve. "Il nous faut être exemplaire" explique Maxime Lebigot, référent Covid au sein des Boucles. "C'est le premier événement qui se déroule en Mayenne depuis 15 mois". Pour que tout se passe pour le mieux, une brigade composée d'une dizaine de personnes sera mise en place en veillant à faire respecter les mesures.

Les coureurs et le staff devront rester dans une "bulle sanitaire" et ne pas avoir d'interaction avec le public. Ainsi, le parking Equipes sera interdit à toute personne. Ce sera une zone protégée comme le parking des équipes à l'arrivée.

Du public au bord des routes

Pas d'inquiétude, le public aura quand même accès aux départs et aux arrivées. Les spectateurs pourront se positionner sur le bord de la route mais en respectant le port du masque et la distanciation sociale. Concernant la zone d'arrivée, le public sera interdit environ 100 mètres avant et 100 mètres après la ligne. Mais l'écran sera installé de façon à ce que les spectateurs puissent suivre la course et voir l'arrivée.

"Il y a également des mesures prises dans les hôtels où sont logés les coureurs" explique Maxime Lebigot. "Les coureurs de deux équipes ne devront pas se croiser et devront avoir chacune une salle de restauration différente".

Une sécurité renforcée aussi pour les coureurs

Pour respecter les conditions de sécurité demandées par l'Union cycliste internationale, de nombreux bénévoles seront mobilisés. En plus des motards de la gendarmerie et civils, plusieurs centaines de signaleurs assureront la sécurité des coureurs sur le parcours. Chaque aménagement urbain, chaque danger, sera couvert par un signaleur dans les 105 communes traversées par l'édition 2021 des Boucles de la Mayenne. Ce sont les municipalités qui se sont mobilisées pour trouver des bénévoles. Jean-Luc Minette, responsable de la sécurité des Boucles salue d'ailleurs "l'implication des Mayennais. On voit bien que les Boucles, c'est leur course !" Il fallait au minimum 713 personnes pour couvrir les besoins. Les organisateurs pourront compter sur 923 bénévoles, un chiffre impressionnant.

Sur les sites de départ et d'arrivée, ce sont environ 200 personnes qui seront présentes pour assurer la bonne organisation de l'épreuve.

Les étapes des Boucles de la Mayenne

Suivez les Boucles de la Mayenne

Les Boucles de la Mayenne, un événement du 27 au 30 mai à vivre sur France Bleu Mayenne.