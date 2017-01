Quelles mesures face au froid en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges?

Activation du niveau 2 du plan grand froid en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, mise en place d'une plate-forme téléphonique pour les personnes vulnérables à Nancy, des restrictions de circulation sur des routes vosgiennes. Les mesures sont en place ce mardi 18 janvier.

En raison des températures négatives annoncées par Météo France en Lorraine toute cette semaine, surtout des températures ressenties avec le vent froid entre -10 degrés et -18 degrés, les autorités annoncent un certain nombre de mesures. Le niveau 2 du plan grand froid est activé dans les deux départements de Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Ce qui signifie un renforcement du dispositif d'accueil et d'hébergement hivernal. Les préfets demandent de joindre le 115, numéro de téléphone gratuit, ouvert 24h/24 , si vous découvrez une personne en situation de détresse en raison du froid. Les services d'urgence pourront alors diriger la personne vers un centre d'hébergement.

A Nancy une plate forme téléphonique

La Ville de Nancy met en place une plate-forme téléphonique à destination "des personnes vulnérables" inscrites sur le registre du Plan d'Alerte et d'Urgence communal. "Le principe est que la cellule contacte les personnes et leur rappelle les conseils des prévention" , indique la mairie dans un communiqué. Pour toute inscription, il est possible de le faire sur les sites CCAS de Nancy , mairies de quartiers et ONPA, Office National des Personnes Agées. Par téléphone, en contactant le pôle séniors du CCAS (Centre Communal d'action sociale) de Nancy au 03 83 39 03 48 du lundi au vendredi, ou encore par courrier en téléchargeant le bulletin d'inscription sur le site de la Ville de Nancy.

Des restrictions de circulation dans les Vosges

La formation de congères oblige le service des routes des Vosges à mettre en place des restrictions de circulation "jusqu'à nouvel ordre". La vitesse est limitée à 50 km/ h sur le col du Poirier reliant Epinal et Vittel. Limitation à 70 km/h sur la départementale 166 entre Rouvres et Dombasles-en-Xaintois. La départementale 68 est fermée à la circulation entre Tey-sous-Monfort et Domjulien.