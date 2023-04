Quelles nouvelles boutiques dans le centre-ville de Perpignan ?

Dans le dossier "commerces", la mairie estime avoir des progrès à faire. "Allez, je nous donne 7,5/10 pour le moment", sourit Frédéric Guillaumon, l'adjoint au maire de Perpignan, en charge du commerce et du domaine public, invité de France Bleu Roussillon ce lundi. La municipalité a plusieurs projets en cours pour le centre-ville. La rue des Augustins, par exemple, accueillera bientôt des magasins liés "à la brocante et à l'artisanat". Des candidats se seraient déjà fait connaitre pour investir les commerces de la rue. Et les travaux en cours devraient se terminer après l'été.

Concernant le gros dossier de la rue de la Cloche d'Or , qui s'éternise depuis plus d'un an, "un recours est en train d'être étudié pour la dizaine de fonds de commerce". Selon la mairie, des commerces se sont, là aussi, manifestés : des fleuristes, des marchands de meubles ou de décoration.

La totalité du quai Vauban bientôt piétonnisée

Le quai Vauban, entre les Galeries Lafayette et le Palmarium (là où est installée la police municipale) est déjà entièrement piéton. Mais la mairie souhaite piétonniser le reste du quai, entre le Palmarium et la Poste Arago. La chaussée sera entièrement réaménagée, pour faciliter le cheminement des piétons, des vélos ou des fauteuils roulants. Le calendrier des travaux, en revanche, n'est pas encore connu.

"Il y aura moins de places de stationnement, reconnaît Frédéric Guillaumon, l'adjoint au maire. Nous réfléchissons donc à réorganiser le stationnement sur les différents parkings pour que l'automobiliste ne soit pas pénalisé."

Bientôt un Starbucks sur le quai Vauban

Cette piétonnisation du quai Vauban doit, selon la mairie, attirer de nouveaux commerces. Un nouveau glacier s'y est installé et un Starbucks, célèbre chaîne américaine de café, doit également voir le jour.