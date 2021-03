Quelles perspectives pour la saison touristique en Gironde ? Trois questions à Didier Arino

En cet fin d'hiver les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration sont censés recruter leurs travailleurs saisonniers et remplir leurs carnets de réservation. Qu'en est-il à ce jour ? France Bleu Gironde pose la question à Didier Arino, patron du cabinet Protourisme.

France Bleu Gironde : On est en principe au début de la période de recrutement pour les professionnels du tourisme. Est-ce-qu'à ce jour ces professionnels font le pari du recrutement?

Didier Arino : Certains oui mais il y a aussi un bon nombre d'entre eux qui, échaudées l'année dernière, font en sorte de retarder leur recrutement. Car l'an passé, ils avaient recruté très tôt dans la saison et ils ont dû repousser ces recrutements puisqu'il a fallu attendre l'ouverture au mois de juin. Donc, véritablement, on a tous les cas de figure, mais on peut dire qu'il y a un certain attentisme de la part des professionnels, sauf les restaurateurs. Certains espèrent ouvrir plus tôt, surtout qu'ils se sont fait déborder l'été dernier. Donc, ils ne recrutent pas pour le mois d'avril. En revanche, ils font en sorte de recruter un peu plus pour juillet-août, car l'an passé, ils ont manqué de personnel.

Est-ce-que les Français commencent à réserver pour leurs vacances?

Pour l'instant, il y a un retard de 50% des réservations. Cela tient à deux facteurs. D'une part, les Français savent qu'ils trouveront de la place. Ceux qui ont déjà réservé l'ont fait parce qu'ils ont bénéficié de promotions ou qu'ils voulaient absolument réserver tel ou tel type d'hébergement. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. On voit aussi une volonté de certains vacanciers de partir à l'étranger. Ils attendent de savoir s'ils pourront le faire avant de se rabattre sur la destination France.

Comment rassurer les touristes qui ont encore peur d'être contaminés en vacances ?

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un protocole extrêmement rigoureux qui a été développé et mis en place, que ce soit dans les campings, les hôtels ou les villages vacances. Et malheureusement, les contaminations se font plus dans les locations de particuliers qui se retrouvent en grand nombre dans un appartement que chez les vrais professionnels du tourisme. En revanche, ce que l'on constate effectivement, c'est que les professionnels en Gironde ne sont pas très inquiets, notamment sur le littoral, car ils savent, comme l'an passé, qu'ils bénéficieront d'une clientèle de proximité et qu'il y aura toujours la venue des clientèles franciliennes. Ils savent qu'ils feront la saison. En revanche, ils ne savent pas quand ils pourront démarrer et on sait très bien que juillet et août ne suffisent pas à rentabiliser une activité touristique.