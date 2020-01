Quelles perturbations en Bretagne avec la grève ce jeudi ?

Bretagne, France

Prenez vos précautions ce jeudi : avec la grève contre la réforme des retraites, plusieurs services publics vont être perturbés.

Dans les écoles

A Brest, le service minimum d'accueil ne pourra pas être assuré. Dans le détail, l'accueil des enfants ne sera assuré que dans 30 écoles le matin et 39 le soir (sur 69 établissements au total). La cantine sera fermée dans près de 7 écoles sur 10, et la moitié des activités périscolaires sont annulées. Le mouvement doit se poursuivre à Brest vendredi, vous pouvez retrouver les prévisions ici.

Seules trois écoles bénéficieront du service minimum d'accueil à Quimper : Bourg de Penhars, Frédéric Le Guyader, Paul Grimault / Stank ar C’Hoad. Vous pouvez téléphoner au 02 98 98 89 81 pour y inscrire vos enfants.

A Lannion, très peu de perturbations pour les accueils : seul celui de l'école maternelle Keriaden sera fermé le matin, ainsi que celui de l'école élémentaire Woas-Wen le soir. En revanche, la cantine ne sera assurée que dans 4 écoles sur 14 (Pen Ar Ru maternelle et élémentaire, Savidan et Morand).

Du côté de Morlaix, un service minimum d'accueil est mis en place pour les parents d'enfants dont les enseignants font grève (informations ici). Pas de cantine dans 3 écoles sur les 8 de la commune. La garderie ne sera assurée le matin qu'à Poan Ben et Emile Cloarec, et dans six écoles le soir.

A Lorient, les écoles Merville et Lanveur seront totalement fermées. Le service minimum d'accueil sera assuré dans 12 établissements, dont ceux-ci. L'accueil le matin et le soir ne sera assuré que dans six écoles (dont deux de façon raccourcie, jusqu'à 18 heures seulement). Seules quatre cantines vont fonctionner, et vous pourrez amener un pique-nique dans quatre autres écoles.

Dans les transports

Ça s'annonce compliqué pour se déplacer à Brest. D'après le réseau Bibus, seuls 10 à 20% des trams et bus vont circuler ce jeudi. Le téléphérique en revanche va fonctionner normalement.

La ligne QUB City ne circulera pas de la journée à Quimper. Autrement, 80% du réseau devrait être desservi.

Quelques perturbations aussi à Morlaix où les lignes de bus 3 et 4 ne vont pas fonctionner.

Quelques lignes seront aussi perturbées à Lorient : T1, T2, T3, T4, 10, 11, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 36, 37.