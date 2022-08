Quelles pistes de réflexion sur le plateau d'Aumelas pour éviter de nouveaux feux de forêts ?

Le 26 juillet dernier, le plateau d'Aumelas était touché par le plus gros incendie connu dans l'Hérault depuis 2010. Près de 1.000 hectares de végétation détruits par les flammes, entre les communes de Gignac, Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Aumelas. Une enquête a depuis été ouverte et la piste criminelle est privilégiée. Elus locaux, fédération de chasse et associations se réunissent désormais pour tirer les leçons de ce feu et éviter qu'une nouvelle catastrophe ne se reproduise.

_"On ne v_a pas se précipiter. On se donne encore au moins jusqu'à la fin de l'année pour collecter et voir comment tout réagit, et après on essaiera d'agir pour se projeter sur les 20-30 prochaines années", lance Jean-François Soto, le maire de Gignac. "Il y a de nouvelles protections physiques à faire avec des chemins d'accès pour éviter que les milieux se referment complètement. Le fait aussi du manque d'eau ou pas, des pratiques de chasse, mais surtout d'accès dans ces milieux", poursuit-il. Selon l'élu, il faut même réfléchir à interdire certaines zones au public : "Ça ne veut pas dire qu'il faut être trop restrictif, mais ça veut dire en tous les cas qu'il faut prévoir des mesures de protection ou de veille qui seront encore plus établies que ce que nous avions commencé à faire."

Un retour du pastoralisme ?

La fédération de chasse de l'Hérault fait donc partie de ces réunions et a déjà entamé un travail de terrain parce qu'il faut faire vite. "Les préparations doivent se faire avant le printemps prochain pour qu'on intervienne avant que la végétation ne reprenne la place", signale Max Alliès, le président de la fédération. Parmi les actions à mener : le diagnostic des territoires brûlés. "On doit recenser les parcelles et les territoires qui ont été détruits pour voir où on peut intervenir mécaniquement. Ensuite vont se dégager des pistes de travaux d'aménagement. Soit du débroussaillage de végétation brûlée, soit du nettoyage de certaines parcelles de cultures", conclut Max Alliès.

Philippe Peytavi, propriétaire du domaine Clos de l'Amandier a lui vu ses vignes être touchées par le feu, même si les conséquences auraient pu être plus grandes : "on a perdu l'équivalent de 3.000 à 4.000 bouteilles, par rapport à l'ampleur de l'incendie on s'estime heureux et on essaie de passer à autre chose". Et pour éviter que cela ne se reproduise, lui milite pour le retour du pastoralisme dans la garrigue. "Réimplanter des troupeaux de moutons, c'est ce qui manque pour garder l'herbe très basse, pour que le feu ne prenne pas comme ç'a été le cas", affirme-t-il.

Les mesures prises à l'issue de ces réunions seront connues en début d'année 2023.