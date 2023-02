Quelles réactions en Picardie après la mort d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz ?

Le monde éducatif sous le choc, après la mort d'une enseignante, ce mercredi matin, à Saint-Jean-de-Luz . La professeure d'Espagnol, âgée de 53 ans, a été tuée au couteau par un élève dans l'enceinte d'un lycée privé. En Picardie, les syndicats réagissent.

"J'ai appris la nouvelle, comme j'imagine l'ensemble de mes collègues, avec stupeur et avec effroi", confie Brendan Chabanne, professeur de Français au lycée du Val d'Authie à Doullens et élu Sud Education au niveau national. "D'abord en raison de la violence du geste et le caractère inconcevable, pour nous, d'imaginer qu'un enseignant peut perdre la vie devant ses élèves, dans sa classe."

"Cela nous rappelle des événements graves, à savoir le décès de Samuel Paty. Sans faire le lien entre les deux affaires, cela reste un souvenir douloureux pour la communauté éducative. Lorsque l'un d'entre nous est touché dans sa chair, on a immédiatement une pensée pour tous nos collègues qui peuvent exercer dans des conditions difficiles", poursuit-il auprès de France Bleu Picardie. Dans un message posté sur le réseau social Twitter, le SGEN Picardie, autre syndicat, affilié à la CFDT, témoigne : "la sidération et la tristesse sont immenses. Solidarité et soutien à sa famille, ses élèves, ses collègues."

L'Hôtel de Ville d'Amiens illuminé ce mercredi soir

Alors que le ministre de l'Education Nationale, Pap Ndiaye, s'est rendu sur place dans l'après-midi, Brendan Chabanne estime qu'il ne faut pas de surenchère sécuritaire. "On pourra mettre autant de portiques que l'on veut, autant de moyens technologiques à disposition de l'administration, cela ne changera rien". Le syndicaliste appelle à plus de présence d'adultes dans les établissements. "Ce qu'il faut, c'est du personnel au contact des élèves, qui puisse prévenir ce type de faits. Nous sommes très inquiets quand nous entendons des annonces de suppressions de postes, car cela veut dire moins d'adultes : cela rend l'encadrement des élèves plus compliqué, plus difficile."

La Mairie d'Amiens, de son côté, indique que l'Hôtel de Ville sera illuminé ce mercredi soir, en bleu blanc et rouge, les couleurs du drapeau français, "en solidarité avec la communauté éducative de la Nation". Par ailleurs, les agents de la Ville et de la Métropole sont invités à participer à une minute de silence, à midi ce jeudi. Les élus sont priés de venir avec "leurs écharpes ou leurs insignes."

Réactions des politiques

Plusieurs élus picards ont également réagi. "Toutes mes pensées à la famille, aux collègues et aux élèves de l’enseignante poignardée ce matin à Saint-Jean-de-Luz, au sein même de son établissement scolaire", adresse Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. "Une fois encore, une fois de trop, l’école de la République est frappée en plein cœur", ajoute de son côté le député Les Républicains de la Somme, Emmanuel Maquet, dans un message sur Twitter.

"J’ai une pensée pour sa famille, le corps enseignants et les lycéens", pour le député Rassemblement National de l'Oise, Philippe Ballard. "Inadmissible qu'un tel drame se déroule dans nos établissements." Le maire de Beauvais, Franck Pia, réagit également sur son compte Facebook ce mercredi soir. "Mon émotion est vive en apprenant qu'une enseignante d’un établissement scolaire de Saint-Jean-de-Luz est décédée, poignardée par l'un de ses élèves. C'est un véritable choc, les mots manquent face à cet effroyable assassinat. J'ai une profonde pensée pour sa famille, ses proches, ses collègues et la communauté éducative, à qui j'adresse toutes mes sincères condoléances."