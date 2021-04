Quelles règles pour la vente du muguet en Berry ?

Le Muguet du 1er mai va devoir aussi s'adapter au contexte sanitaire. Sa récolte par des particuliers et sa vente sur la voie publique sont soumises au protocole sanitaire en vigueur et à ses dispositions.

La vente sera autorisée "dans les commerces déjà ouverts et listés dans le décret du 19 mars 2021" comme le rapelle la Gendarmerie de l'Indre sur sa page Facebook. Cette liste de commerçants intègre notamment les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution.

Sur la voie publique, la vente par des associations ou des particuliers sera possible à condition de respecter bien sûr la limite des rassemblements à 6 personnes, comme le prévoit le décret du 29 octobre 2020. Pour ceux d'entre-vous qui envisagent d'aller cueillir quelques brins pour ensuite les vendre sur la voie publique, la collecte dans les sous-bois ou forêts, ne peut se faire qu'en dehors de la période du couvre-feu, c'est à dire entre 6h et 19h et évidement dans un périmètre de dix kilomètres autour de votre lieu d'habitation.