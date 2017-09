Landes : le baromètre des communes accessibles aux personnes en situation en handicap

Le Collectif inter-associatif des Landes a dévoilà ce jeudi son baromètre annuel de l'accessibilité dans les communes des Landes de plus de 3.000 habitants. En tête comme l'an dernier : Saint-Paul-lès-Dax.

Le baromètre annuel de l'accessibilité a été dévoilé ce jeudi par le Collectif inter-associatif des Landes, qui regroupe plusieurs associations comme l'Association des Paralysés de France, AFM-Téléthon, l'Association Valentin Haüy ou encore Vaincre la mucoviscidose. Ce baromètre révèle quelles sont les communes de plus de 3.000 habitants des Landes qui font le plus d'efforts pour rendre facile la vie des personnes en situation de handicap.

Un questionnaire a été envoyé aux mairies. Cette année, il leur a été demandé si la salle du conseil municipal, le bureau de poste, les logements sociaux ou les transports publics étaient accessibles aux handicapés, si les passages piétons étaient équipés de bandes podotactiles, perceptibles avec les pieds, ou si les feux tricolores étaient équipés de dispositifs sonores. Selon Anne-Marie Eydeli, co-responsable du collectif, les collectivités jouent plus ou moins le jeu : "Des questionnaires ont été remplis sérieusement et d'autres comme un sondage. On a été étonné des réponses de certaines villes, qui faisaient du hors sujet et on aurait dit qu'ils mettaient des croix à tous les oui ou à tous les non. Ce problème on l'a tous les ans de toute façon." Mais cette année, quatre villes seulement n'ont pas répondu, c'est mieux que l'an dernier, où dix communes n'avaient pas retourné le questionnaire.

Quoiqu'il en soit, pour Anne-Marie Eydeli, co-responsable du collectif, la prise en compte du handicap ne passe pas nécessairement par du matériel ou des équipements spécifiques, mais aussi par une formation du personnel accueillant le public, pour éviter des situations humiliantes pour les handicapés : "Une personne en fauteuil roulant, qui est accompagnée par quelqu'un mais la personne du guichet s'adresse à la personne accompagnante et ignore tout à fait la personne en fauteuil roulant qui s'exprime."

Baromètre accessibilité 2017

Saint-Paul-lès-Dax Parentis-en-Born Saint-Pierre-du-Mont Sanguinet Saint-Vincent-de-Paul Aire-sur-l'Adour Mont-de-Marsan Saint-Vincent-de-Tyrosse Dax Labenne Biscarrosse Morcenx Tarnos Narrosse Tartas Seignosse Saint-Sever Mimizan Soorts-Hossegor Capbreton Ondres

Quatre communes n'ont pas répondu au questionnaire : Hagetmau, Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx et Soustons.