Quelles sont les premières plages à rouvrir dans le Finistère ?

A la plage ! Quelques chanceux vont pouvoir fouler le sable dès ce matin. Plusieurs communes avaient déposé des dossiers, ils ont été validés par le préfet du Finistère.

Au Conquet, deux plages ouvertes de 7 heures à 20 heures

Au Conquet, deux plages rouvrent ce mercredi matin, dès 7 heures. Les Blancs Sablons et Porsliogan, jusqu'à 20 heures. "Suivant le comportement des usagers l'ouverture de toutes les plages "pourrait" se faire pour le grand week-end de l'ascension... Une petite semaine à attendre pour les fans du Bilou, de Portez ou de la grève bleue", précise la mairie qui rappelle que l'amende si vous y allez quand même reste à 135 euros.

A Porspoder, deux plages ouvertes

La commune de Porspoder, rouvre ce mercredi trois plages, de 7 heures à 20 heures : La plage des Colons, celle des Dames et celle de Melon. Mais pas question d'y étendre sa serviette plus de 20 minutes, "en position assise ou allongée". On peut s'y promener en famille, seul, ou en petit groupe "issu de l'environnement habituel", y faire son jogging, mais aussi se baigner et pratiquer des sports nautiques. Interdits, la consommation d'alcool, les barbecues, les pique-niques, comme l'accès aux jeux.

A Ploudalmézeau, trois plages rouvrent

La commune de Poudalmézeau rouvre les plages de Tréompan, Kerdeniel et Pors ar Vilin Vraz. Les consignes sont les mêmes qu'à Porspoder, mais la pratique du surf est autorisée : "durée de sortie limitée à deux heures, stationnement compris".