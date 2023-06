Quelles tendances pour les fleurs, à l'occasion de la Fête des Mères dimanche ?

C'est la fête des mères ce dimanche. Parmi les cadeaux offerts par les enfants, il y a l'incontournable bouquet de fleurs !

C'est une fête très importante pour les fleuristes qui croulent sous les commandes. Ils réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires durant cette journée. Les ciseaux à la main, Aurélien ajuste ses bouquets ce matin. C'est le rush pour le patron d'Aur'iginal Floral à Nîmes : "C'est notre fête la plus importante de l'année. C'est trois fois le chiffre d'affaires de la Saint-Valentin"

Même constat chez Marlies Fleurs, toujours à Nîmes : "les hommes préfèrent leur mère, oui !"

Les fleurs à la mode cette année ? "La pivoine, habituellement, mais cette année la saison est passée d'une semaine. Donc on arrive à trouver des producteurs qui ont une récolte tardive. La rose. Et on a aussi tendance à offrir de plus en plus de lys."

Et pour le budget, pas de panique. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les âges.

Les français dépensent en moyenne entre 20 et 30 euros pour l'achat de fleurs pour la fête des mères.