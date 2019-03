Quelques affrontements dans le centre de Metz pour l'acte 19 des gilets jaunes

La grande manifestation régionale de l'acte 19 des gilets jaunes était organisée à Metz ce samedi. Ils ont été plus de 1 000 à défiler dans le centre-ville, alors que la Préfecture de la Moselle avait interdit le cortège. Bilan : quelques affrontements et une dizaine d'interpellations.

Metz, France

Plus de 1 000 gilets jaunes ont défilé dans le centre-ville de Metz ce samedi. Un décor habituel sauf que pour cet acte 19, la Préfecture de la Moselle n'avait autorisé qu'un seul point de rassemblement : la place de la République. C'est ici que les manifestants se sont regroupés en début d'après-midi avant de rapidement décider de braver l'interdit. S'en sont suivis des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre au niveau de la Place d'Armes, puis en redescendant vers la Place de la République via la rue Serpenoise. Il y a eu une dizaine d'interpellations.

Malgré l'interdiction de quitte la Place de la République, les gilets jaunes défilent dans le centre de Metz. pic.twitter.com/iEh0w7eUmn — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 23, 2019

Tout avait commencé dans le calme Place de la République, le point de ralliement ce samedi. Mais rapidement, la colère monte quant à cette interdiction de quitter l'endroit. "C'est inadmissible de ne pas avoir le droit de marcher. C'est inscrit dans la Constitution le droit de défiler", proteste Louis, venu de Saint-Avold exprès. Au beau d'une demi-heure seulement, un mouvement de foule s'engage dans la rue Serpenoise et la totalité des manifestants suit derrière, malgré le risque d'une amende à 135€.

Un gilet jaune se retrouve au sol après les premiers jets de grenade lacrymogènes, il se relève au bout de quelques minutes. © Radio France - Arthur Blanc

Après un premier passage au niveau de la Préfecture, les 1 000 gilets jaunes bifurquent et retournent sur la Place d'Armes, où ils étaient passés un peu plus tôt. C'est là que la tension monte. Les forces de l'ordre décident d'intervenir pour disperser les manifestants et les ramener sur la Place de la République. Les grenades lacrymogènes sont lancées. Du côté des gilets jaunes, la colère est palpable. Pour Benoît, ce n'est pas parce que l'interdiction de cortège n'a pas été respectée que les affrontements ont été déclenchés. "C'est juste qu'ils ont placé les forces de l'ordre au niveau des institutions comme la Préfecture ou la maire, et c'est justement contre ces institutions que les gens se battent."

Premiers jets de grenades lacrymogènes Place d'Armes à Metz. pic.twitter.com/5vDCOFI7ip — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 23, 2019

Les manifestants se dispersent alors, et une partie retourne au point de départ, sur la Place de la République. Ils n'étaient alors plus que 300 sur place en face-à-face avec les CRS. Mais statu quo, la place étant le seul endroit où les gilets jaunes ne risquaient pas d'amende ce samedi.