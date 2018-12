Comment se remettre du réveillon? : la méthode des Cherbourgeois

Par Elsa Vande-Wiele, France Bleu Cotentin

Boire beaucoup d'eau, si possible gazeuse, un peu de citrate de bétaïne et surtout du temps. Voilà la potion magique des cherbourgeois pour éliminer les excès de la Saint-Sylvestre. Paroles de pharmacien et de fêtards expérimentés.