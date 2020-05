Quelques conseils si vous recevez du monde à la maison en ce premier week-end déconfiné

Le premier week-end déconfiné débutera ce vendredi 15 mai 2020. Toujours pas d'apéritifs en terrasse, mais les Français peuvent bel et bien se réunir. Des retrouvailles en famille ou entre amis très attendues après deux mois de confinement.

Pas de limite du nombre de personnes pour les rassemblements privés

Et la tablée pourrait être grande, puisqu'il n'y a pas de limite du nombre de personnes lors de rassemblements privés. Décision du Conseil constitutionnel ce lundi 11 mai, même si dans les lieux publics les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits. Un assouplissement qui n'empêche pas de faire preuve de "civisme", rappelle le gouvernement, et de rester responsable.

Un mètre de distance entre les convives

Il n'y a pas de guide pratique du bon hôte, de la bonne maîtresse de maison post-confinement. Quelques règles tout au plus : comme le mètre de distance entre chaque convive. Mais pour le reste, le gouvernement en appelle au bon sens.

Organiser le repas chez l'ami ou la soeur qui a la plus grande maison pour éviter la promiscuité, par exemple. Ne pas boire dans le verre d'un autre, servir les chips dans des bols individuels.

Pas de masques pour tous les invités, mais pour cuisiner ?

Il faut aussi trouver l'équilibre entre sécurité et convivialité après huit semaines de séparation. Pas d'obligation de porter un masque pour les invités, mais pourquoi pas en mettre un lorsque l'on cuisine ?

Prévoir du gel hydroalcoolique, pour être sûr que tout le monde se lave les mains, sans forcer ses hôtes à filer à la salle de bain en arrivant. Et surtout la bise, on oublie ! Un grand sourire de loin vaut bien mieux en pleine épidémie.