Quelques conseils pour éviter l'indigestion et la gueule de bois post-réveillon

Ce samedi soir pour le réveillon, l'alcool va couler à flots et les assiettes seront bien remplies. Vous serez nombreux dimanche à vous réveiller avec la fameuse gueule de bois ou la traditionnelle indigestion. Pas de panique France Bleu est allé à la pêche aux conseils auprès des Rouennais.

"Avec modération" c'est le maître mot pour passer de belles fêtes ! Cette année encore pour le réveillon, l'alcool va couler à flots et les assiettes seront bien remplies. Dimanche vous serez plus d'un à vous réveiller avec la fameuse gueule de bois ou la traditionnelle indigestion. Et le midi il faut remettre ça... Pas de panique, France Bleu est allé à la pêche aux bons conseils pour vous permettre de survivre aux fêtes sans trop de dégâts !

Alors on repose doucement le quinzième toast, on refuse la dixième coupette de champagne et surtout on s'hydrate comme le conseille le docteur Mauviard, spécialiste en médecine générale à la maison médicale Armstrong à Grand-Quevilly près de Rouen : "On prend du paracétamol et on boit de l'eau, de l'eau, de l'eau. Le médicament de l'organisme c'est l'eau."

Avec une pensée spéciale pour ceux au régime sans sel, aux insuffisants cardiaques, et aux diabétiques : "Attention, les menus sont plutôt salés, les huîtres c'est salé, le saumon c'est salé... Les diabétiques vont faire attention aux petits toasts aussi parce que le pain qui est à la base du canapé ce sont des féculents, ça risque de faire augmenter leur diabète."

Bicarbonate, Coca-Cola, citron chaud... Chacun y va de son conseil

Et les médecins ne sont pas les seuls à prodiguer de bons conseils, les Rouennais aussi ont leurs remèdes... : "La poudre de bicarbonate à mettre dans un verre d'eau et à avaler, ça aide à digérer", confie une Rouennaise. Un autre ne jure que par le Coca-Cola : "Les bulles ça marche ! Ou alors il faut faire confiance à ce diction : "Remordre le chien qui nous a mordu la veille." Autre conseil : "Du citron chaud avec de l'eau, à avaler avant de manger pour faciliter la digestion."

Mais indigestion et gueule de bois ne sont pas les seuls dangers du réveillon... Les huîtres - elles aussi - peuvent causer des accidents, alors pour ne pas se blesser, Benoît, poissonnier à Rouen, a une astuce : "Il faut prendre un essuie-mains ou un peu de polystyrène pour caler l'huître, elle bouge pas du tout et comme ça hop ! On peut l'ouvrir sans aucune blessure."

Bon maintenant que vous savez tout ça, il ne vous reste plus qu'à faire attention au champagne... On choisit une bouteille avec un bouchon pas trop tape à l'oeil !