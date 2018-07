Corse, France

A Bastia, les cafés de la place Saint Nicolas étaient bondés pour regarder le match de la finale de Coupe du monde France-Croatie. Mais lors d'un but de l'équipe de France, un groupe de jeunes gens s'en est pris aux consommateurs de l'un des établissements, aux cris de "Français de merde". Des heurts ont suivi, fauteuils de bar et tables renversés, bousculade, jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre qui ont ramené le calme. Une personne a été légèrement blessée à la main, et transportée à l'hopital de Bastia par les pompiers.

A Ajaccio, des heurts ont eu lieu Rue Bonaparte, devant un établissement qui retransmettait le match. Trois personnes ont été légèrement blessées et emmenées à l'Hopital de la Miséricorde par les pompiers. Il y a également eu de l'agitation sur la Place du Diamant, quelques tensions sur l'une des terrasses de bar. Une vingtaine de jeunes ont crié et sifflé la Marseillaise, le patron du bar a ramené le calme avant que les forces de l'ordre n'arrivent.

Les services de sécurité ont procédé à quelques contrôles d'identité, mais il n'y a eu aucune interpellation.

Supporters et véhicules font la fête à Ajaccio © Radio France - Thibault Quilichini

Puis dans les deux villes, les supporters de l'équipe de France ont défilé en voiture, avec klaxons et drapeaux pour fêter la victoire de la France 4 buts à 2 contre la Croatie. La fête a rassemblé beaucoup de monde dans les rues d'Ajaccio, quelques dizaines de véhicules à Bastia.