Cyclisme : la première étape du Région Pays de la Loire Tour perturbée par des manifestants

Des banderoles syndicales et quelques fumigènes sur la route. Et des coureurs contraints de poser pied à terre un court instant. Dix kilomètres après le départ de la première étape du tout premier "Région Pays de la Loire Tour", à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), des opposants à la réforme des retraites ont perturbé la course.

ⓘ Publicité

Quelques minutes avant le départ, la présidente de la Région, Christelle Morançais, qui organise la course, précisait avoir eu l'assurance de la part de la CGT qu'il n'y aurait pas de blocage de la course : "Je viens d'avoir un échange avec les organisations syndicales, notamment la CGT. On s'est mis d'accord, ils ont envie aussi que le Tour parte. Ils ont des revendications qui sont les leurs mais l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de bloquer la course parce que c'est un grand moment populaire."

Peu de monde au départ à Saint-Père-en-Retz

Le départ de la course a été donné à 13h15, de Saint-Père-en-Retz, au sud de la Loire. Un changement de lieu de départ in extremis, puisque c'est de Saint-Nazaire que les 17 équipes devaient s'élancer. La Région redoutait des actions de manifestants sur le pont, que devaient emprunter les coureurs. "On a dû s'adapter aux circonstances avec le grand départ qui était normalement sur Saint-Nazaire", explique Christelle Morançais, "mais l'objectif, c'est que la course parte et que ce soit un beau moment de rassemblement, d'unité et d'apaisement. J'insiste là-dessus car dans le contexte actuel, où on voit beaucoup de violences, on souhaite que ce soit un bel événement sur l'ensemble de notre région."

À Saint-Père-en-Retz, le côté festif et populaire de la course ne s'est pas trop vu. Le conseil régional n'a communiqué que très tardivement, seulement ce mardi matin , sur le changement de lieu de départ. Conséquence, il y avait une petite centaine de personnes au départ, dont beaucoup d'organisateurs et de journalistes.

Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire, entourée de Laurent Drouault, le directeur de la course, et Bryan Coquard, coureur Cofidis, originaire de Saint-Nazaire. © Radio France - Anne Bertrand

Cette course cycliste, Christelle Morançais, la présidente de la Région, l'a voulue, car selon elle, cela contribue au rayonnement des Pays-de-la-Loire. Mi-mars lors de la présentation de la course, elle confiait que "c'est une grande ambition pour la Région d'avoir cette fête populaire, de rassemblement. Cette course, elle n'est pas pour la présidente de Région que je suis, mais elle est pour l'ensemble des habitants de notre Région." L'opposition de gauche, pour sa part, a dénoncé le coût de cet événement : 1.4 million d'euros.

Arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

L'arrivée de cette première étape a lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur la côte vendéenne.