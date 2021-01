Les mots d'amour des habitants de Vauvert affichés sur les panneaux lumineux pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, le 14 février, la ville de Vauvert met à la disposition des habitants ses deux panneaux lumineux pour y afficher les mots d'amour et des messages.

Quelques mots d'amour ne feront pas de mal pendant cette période morne. Pour la Saint-Valentin, le 14 février, la mairie de Vauvert met à disposition ses deux panneaux lumineux pour faire défiler les mots d'amour et les messages les plus originaux, sincères et touchants que les habitants lui enverront.

Ces messages doivent être composés de 80 caractères maximum (incluant espaces et ponctuation).

Diffusés toute la journée du 14 février

Ils doivent être signés d'un prénom et de la première lettre du nom de famille. La mairie effectuera une sélection pour afficher les plus beaux. Ils seront diffusés toute la journée le 14 février sur les panneaux lumineux situés sur le parking du stade Pradille et place de l'Aficion. Les messages sont à envoyer jusqu'au 11 février inclus par mail à mairie@vauvert.com en précisant Saint-Valentin dans l'objet.