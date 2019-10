Quelques policiers creusois vont manifester à Paris

Département Creuse, France

Une poignée de policiers creusois sera dans le cortège de la "Marche de la colère", mercredi 2 octobre. Ils partent avec une cinquantaine d'autres collègues du Limousin pour défiler dans les rues de Paris

Ils réclament plus de moyens

Le malaise est important dans la profession. Il n'y a jamais eu autant de suicides que cette année. 50 agents se sont ôtés la vie depuis janvier. Les policiers dénoncent aussi un manque de moyens et des agressions de plus en plus fréquentes.

"Si on manifeste, c'est pour dire attention, la sécurité qui est due au Français n'est plus au rendez-vous, explique Grégory Hugues, délégué régional Unité-SGP FO en Limousin. Les policiers ne sont plus en capacité de répondre aux missions qui leur sont demandées."

On ne peut pas faire à dix un travail qui est fait pour trente

La mobilisation s'annonce très conséquente. Tous les syndicats appellent à descendre dans la rue, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Ils espèrent être 15 000 à 20 000 dans les rues de Paris.