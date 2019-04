Quelques règles à respecter pour cueillir et vendre du muguet

Le 1er mai, les vendeurs de muguet vont fleurir sur les trottoirs de Côte-d'Or. Mais avant de partir à la cueillette, voilà quelques règles à respecter pour récolter le muguet et le vendre en toute légalité.

Côte-d'Or, France

Rien de tel qu'une balade en forêt pour aller cueillir du muguet avant le 1er mai. Vous avez le droit de le vendre ensuite pour la fête du travail, mais il faut pour cela respecter quelques règles. Elles sont fixées par la loi, et par un arrêté municipal à Dijon, en date du 26 avril 2001.

La cueillette

Les premières règles à respecter concernent la cueillette. Pour pouvoir les vendre, il faut que les brins de muguet soient cueillis à l'état sauvage, en forêt par exemple. Vous n'avez pas le droit de les acheter à quelqu'un pour les revendre ensuite. Et si vous ne voulez pas vous faire verbaliser pour arrachage non autorisé de végétaux, il faut bien couper les brins de muguet et ne pas arracher les racines.

La vente

Si vous voulez vendre votre muguet, on ne doit pas vous confondre avec un fleuriste professionnel. Vous n'avez pas le droit de vous installer à moins de 100 mètres d'une boutique de fleurs. Interdiction aussi d'installer un étal, un simple seau ou un panier suffit. Les brins de muguet ne doivent pas être mélangés avec d'autres fleurs pour faire des bouquets - c'est réservé aux fleuristes - ils ne doivent pas être emballés et être vendus en petite quantité.

En cas de non respect de ces règles, vous risquez 15 000 euros d'amende et la confiscation de votre muguet