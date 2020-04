Quels bureaux de Poste ouverts à partir de lundi en Île-de-France ?

Alors que les prestations sociales ont été versées ce samedi 4 avril, la Banque Postale a assuré que les retraits sont possibles, depuis samedi, dans tous distributeurs automatiques et dès ce lundi 6 avril dans l’un des 1 850 bureaux de Poste ouverts au niveau national. Par ailleurs, 20 000 postiers restent mobilisés.

"Nous vous invitons à privilégier avant tout le retrait d’espèces aux distributeurs", précise toutefois la Banque postale sur son site internet. Les clients ne disposant pas de carte sont évidemment invités à se renseigner auprès des équipes aux guichets. Ces équipes vont être mobilisées et renforcées au moins jusqu’au 10 avril, pour assurer le retrait des prestations sociales des clients qui ne peuvent pas le faire aux distributeurs automatiques.

Une liste susceptible d'évoluer

Pour savoir si votre bureau de Poste est ouvert, il vous suffit de vous rendre sur le site de La Poste via l'adresse suivante : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste. Un document, en format PDF, permet d’afficher tous les bureaux ouverts en France, ainsi que les horaires d’ouverture qui peuvent différer des horaires habituels. En indiquant votre code-postal, ou votre ville, vous pouvez également voir en temps réel, les bureaux ouverts près de chez vous, grâce à une carte interactive.

Capture d'écran du site de La Poste permettant de localiser un bureau de Poste près de chez soi. - https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste

En Île-de-France, plus de 260 bureaux seront ouverts cette semaine. Une soixantaine à Paris, au lieu de 205 habituellement, 33 en Seine-et-Marne, 34 dans les Yvelines, 31 en Essonne, 37 dans les Hauts-de-Seine, 39 en Seine-Saint-Denis dont deux à Saint-Denis, contre 93 habituellement dans le département. 23 bureaux seront également ouverts dans le Val-de-Marne et 27 dans le Val-d’Oise.

"La liste des bureaux ouverts [et donc les chiffres précédemment donnés] est susceptible d’évoluer de jour en jour et d’heure en heure en fonction des absences des salariés, qui seraient notamment dues à des congés-maladies ou à des congés pour garde d’enfants", précise toutefois la communication du groupe. Il est donc nécessaire de vérifier sur le site et la carte interactive avant de vous déplacer.