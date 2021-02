Quels centres commerciaux fermés dans le Pas-de-Calais?

La préfecture du Pas-de-Calais a communiqué ce lundi la liste des centres commerciaux qui doivent rester fermés depuis dimanche, après les annonces du Premier ministre Jean Castex. Il y en a neuf dans le département.

Le centre commercial Auchan à Arras

Le centre commercial Cora à Bruay-la-Buissière

Le centre commercial Auchan Cote d'opale, à Saint-Martin-Boulogne

Le centre commercial Cité Europe, à Coquelles

Le centre commercial Auchan Les Deux Caps, à Calais

Le centre commercial Cora Lens, à Vendin-le-Vieil

Le centre commercial Auchan Rives de l'Aa, à Longuenesse

La préfecture rappelle que les centres commerciaux et grands magasins ayant une surface commerciale de plus de 20.000 mètres carrés doivent fermer leurs commerces non alimentaires, à l'exception des pharmacies. Les 20.000 mètres carrés se calculent en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non.