Quels fruits et légumes consommer au mois de mai ?

Ça y est, les fraises sont de retour ! Et avec elles, betteraves, asperges, rhubarbes, artichauts... Retrouvez toute la liste des fruits et légumes à consommer au mois de mai.

Il n'est pas toujours simple de respecter les saisons de consommation de chaque fruit et légume. Or manger des produits de saison est non seulement plus sain pour votre corps, mais cela permet également de réduire la pollution générée par l'import ou la production de produits hors saison. Pour vous aider, voici la liste des fruits et légumes de saison pour le mois de mai.

Quels fruits et légumes manger en mai ?

Parmi les produits à consommer en mai, on retrouve :

Fraise

Rhubarbe

Artichaut

Asperge

Betterave

Blette

Carotte

Chou-fleur

Concombre

Épinards

Fleurs de courgettes

Oignons blancs

Pomme de terre

Radis (roses, rouges et blancs)

Salades (frisée, laitue, roquette, cresson, pissenlit…)

Pour aller plus loin, retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison de l'Agence De l'Environnement :

