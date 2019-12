Quels fruits et légumes consommer en décembre ?

Décembre marque le début de l'hiver. Pour mieux préparer son organisme aux froides journées qui nous attendent et recharger les batteries, il n'y a qu'une seule solution : faire le plein de vitamines avec les fruits et légumes de saison.

Le dernier mois de l'année annonce l'arrivée des longs mois d'hiver mais aussi Noël et ses agapes. Décembre symbolise l'arrivée des vrais légumes d'hiver et notamment des "vieux légumes" remis au goût du jour.

Suivant la région, les fruits et légumes ont leur propre saisonnalité : l'apparition de certains fruits et légumes peut varier de plusieurs semaines entre le sud et le nord de la France. Nous vous avons toutefois listé les fruits et légumes que vous pourrez trouver le plus fréquemment sur vos étals.

Quels fruits et légumes manger au mois de décembre ?

Parmi les produits à consommer en décembre, on retrouve :

carotte

céleri

banane

châtaigne

citron

clémentine

chou de Bruxelles

datte

kaki

kiwi

kumquat

cresson

mandarine

endive

mâche

oignon

orange

panais

poireau

pamplemousse

pomme de terre

salsifis

poire

topinambour

pomme

Pour aller plus loin, retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison de l'Agence De l'Environnement :

