Quels fruits et légumes consommer en juin ?

En juin, on profite du retour des fruits et légumes d'été : framboises, abricots, melons, aubergines, courgettes ou poivrons. Retrouvez la liste complète des fruits et légumes à manger durant ce premier mois d'été.

En juin, la liste des fruits et légumes s'allonge : fraises, framboises, abricots, cerises, aubergines, courgette... De quoi faire le plein de vitamines et de couleurs.

Suivant la région, les fruits et légumes à consommer au mois de juin ne sont pas toujours les mêmes. Leur saisonnalité dépend en effet du climat de la région : l'apparition de certains fruits et légumes peut varier de plusieurs semaines entre le sud et le nord de la France. Nous vous avons toutefois listé les fruits et légumes que vous pourrez trouver le plus fréquemment sur vos étals.

Peu calorique, la framboise est une très bonne source de vitamine C © Getty - Tom Eversley / EyeEm

Quels fruits et légumes manger au mois de juin ?

Parmi les produits à consommer en juin, on retrouve :

Abricot

Cassis

Cerise

Fraise

Framboise

Groseille

Melon

Pamplemousse

Rhubarbe

Tomate

Artichaut

Asperge

Aubergine

Blette

Champignon de Paris

Concombre

Courgette

Fenouil

Haricot vert

Laitue

Petit pois

Poivron

Radis

La cerise est l'un des fruits les plus sucrés : il ne faut donc pas en abuser. © Getty - Oscar Sánchez Photography

Pour aller plus loin, retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison de l'Agence De l'Environnement :

