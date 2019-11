Quels fruits et légumes consommer en novembre ?

Novembre est souvent perçu comme un mois morose. Les chaudes couleurs de l'automne s'envolent pour laisser les arbres nus et le gris de l'hiver. Rien de tel qu'un bon shoot de vitamines pour affronter les jours plus courts et les nuits plus longues.

Novembre annonce l'arrivée des longs mois d'hiver. Mais hauts les cœurs ! Des fruits gorgés de vitamines ainsi que les légumes de saisons sont là pour vous réconforter et vous donner du "peps".

Suivant la région, les fruits et légumes ont leur propre saisonnalité : l'apparition de certains fruits et légumes peut varier de plusieurs semaines entre le sud et le nord de la France. Nous vous avons toutefois listé les fruits et légumes que vous pourrez trouver le plus fréquemment sur vos étals.

Les clémentines pour faire le plein de vitamines © Getty

Quels fruits et légumes manger au mois de novembre ?

Parmi les produits à consommer en novembre, on retrouve :

châtaigne

clémentine

grenade

kaki

mandarine

pomme

poire

brocoli

carotte

céleri-branche

céleri-rave

choux de Bruxelles

chou-fleur

courge butternut

mâche

fenouil

navet

poireau

potiron

radis noir

rutabaga

salsifis

topinambour

endive

épinard

panais

lentilles

Pour aller plus loin, retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison de l'Agence De l'Environnement :

