Quels fruits et légumes consommer en octobre ?

L'automne sonne à la porte du mois d'octobre et lui apporte des légumes riches en minéraux et des agrumes pleins de vitamine C. Retrouvez la liste longue et colorée des fruits et légumes à manger en octobre.

L'automne et le mois d'octobre sont souvent synonymes de baisse d'énergie et de moral en berne. La nature est bien faite et nous offre des légumes riches en minéraux et des agrumes pleins de vitamine C pour nous préparer aux grands froids.

Suivant la région, les fruits et légumes ont leur propre saisonnalité : l'apparition de certains fruits et légumes peut varier de plusieurs semaines entre le sud et le nord de la France. Nous vous avons toutefois listé les fruits et légumes que vous pourrez trouver le plus fréquemment sur vos étals.

Quels fruits et légumes manger au mois d'octobre ?

Parmi les produits à consommer en octobre, on retrouve :

ail

oignons

dattes

châtaignes

mûres

noisettes

choux de Bruxelles

chou rave, frisé vert ou fleur

noix

brocolis

citrons

raisins

poires

navets

grenades

prunes

tomates

pommes

kakis

bananes

artichauts

poivrons

aubergines

fenouil

épinards

courgettes

carottes

endives

courges

blettes

laitue

poireaux

Pour aller plus loin, retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison de l'Agence De l'Environnement :

