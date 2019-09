Quels fruits et légumes consommer en septembre ?

En septembre, avec la rentrée on profite des derniers fruits et légumes d'été : figues, framboises et melons. Retrouvez la liste complète des fruits et légumes à manger durant ce mois de rentrée.

En septembre, le temps se rafraîchit et le moral aussi. Haut les coeurs, il reste encore des fruits et légumes de l'été : framboises, melons, tomates, poivrons... De quoi faire le plein de vitamines pour affronter l'automne.

Suivant la région, les fruits et légumes ont leur propre saisonnalité : l'apparition de certains fruits et légumes peut varier de plusieurs semaines entre le sud et le nord de la France. Nous vous avons toutefois listé les fruits et légumes que vous pourrez trouver le plus fréquemment sur vos étals.

Le raison, le fruit qui symbolise le plus le mois de septembre © Getty

Quels fruits et légumes manger au mois de septembre ?

Parmi les produits à consommer en septembre, on retrouve :

Figue

Framboise

Melon

Mûre

Myrtille

Pêche

Poire

Pomme

Prune

Raisin

Tomate

Artichaut

Aubergine

Betterave

Blette

Brocoli

Céleri branche

Chou-fleur

Concombre

Courgette

Fenouil

Haricots verts

Laitue

Maïs

Poivron

Pour aller plus loin, retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison de l'Agence De l'Environnement :

