Quels impacts ont aujourd'hui les écrans sur la santé et l’équilibre de nos enfants

Cavaillon - France

Depuis lundi et jusqu’à vendredi des ateliers, des animations, le recours à des mallettes pédagogiques mais aussi des activités en plein air ou des visites sont proposés tant aux professionnels et bénévoles en contact avec des enfants qu'aux parents eux-mêmes. Au programme également des interventions dans des collèges et lycées ou écoles de Cavaillon ponctuent également cette semaine consacrée aux écrans.

Beaucoup de parents ne se rendent pas compte combien prêter son smartphone ou sa tablette à un enfant peut devenir une addiction explique Barbara Delarelle, coordinatrice de l'Atelier Santé Ville de Cavaillon. « C’est compliqué de s’en défaire, on a des mamans aux centres sociaux qui viennent nous rencontrer et qui nous disent voilà mon enfant de 18 mois pour manger a besoin de son dessin animé donc ça passe par le smartphone ou la tablette à table. Et en fait elle s’en rendent compte effectivement mais comment faire ? Donc là on repart un petit peu sur la confiance en soi en tant que parents pour reposer des limites, une autorité auprès de son enfant, de donner un temps limite pour regarder les écrans. D’ailleurs les recommandations de Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, qu’on reprend, et bien il recommande aux parents d’éviter tout écran avant trois ans. »

Habituer les tous petits aux écrans déséquilibre leur apprentissage le plus élémentaire

Au Centre Social La Bastide, toujours à Cavaillon, la référente famille Sylvie Fauque constate parfois des déséquilibre d’apprentissage de tous jeunes enfants dès la maternelle parce qu’ils ont été habitué chez eux à manier une tablette ou un smartphone. « il y a vraiment un retard au niveau de la motricité, de l’écriture par exemple car ils ont beaucoup de mal à tenir un crayon parce qu’ils ont l’habitude de n’utiliser que leur doigt. Après quand c'est vraiment beaucoup trop, on s'imagine qu'il y a de gros problèmes psychologiques même de l'autisme alors qu'en fait pas du tout. C'est juste simplement parce qu'il va y avoir un enfermement par rapport à l'utilisation de ces outils. «

L’antenne du Comité Départemental d’éducation pour la Santé du Vaucluse au Centre Communal d'Action Social de Cavaillon propose sur cette question des outils pédagogiques ou des ouvrages spécialisés consultables lors de ses permanences le matin les premiers et troisièmes mardis du mois. De la documentation largement exploitée durant toute cette semaine Passerelles Citoyennes Santé jusqu’à vendredi