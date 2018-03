Creuse, France

Quels lycées accompagnent le mieux leurs élèves vers l'examen du baccalauréat ? C'est pour tenter de répondre à cette question que le Ministère de l'Education nationale publie chaque année une série d'indicateurs*. Le ministère refuse le mot "classement".

Pour les filières généralistes et technologiques, la palme (en Creuse) revient au lycée Jean Favard à Guéret, qui affiche le taux de réussite le plus important au bac (97%), juste devant Raymond Loewy à La Souterraine. En revanche, si l'on regarde le nombre d'élèves de seconde qui auront effectivement leur bac trois ans plus tard, Favard a le deuxième meilleur résultat, derrière l'autre lycée guérétois. Pierre Bourdan serait donc le plus à même de mener des adolescents jusqu'à l'obtention du bac. Sur ce critère Eugène Jamot à Aubusson est le moins bien évalué, mais cet établissement peut se targuer d'obtenir le plus de mentions à cet examen.

Synthèse des indicateurs pour les lycées généralistes et technologiques en Creuse - ministère de l'Education nationale

Du coté des filières professionnelles, le lycée Roussillat de Saint-Vaury survole l'ensemble des critères, avec son taux de réussite record de 100% au bac en juin dernier (les 21 élèves ont réussi l'examen). L'établissement arrive à mener plus de trois quarts des élèves de Seconde jusqu'au Bac trois ans plus tard. C'est une belle évolution pour ce lycée, dont les résultats étaient bien inférieurs il y a quelques années. Le lycée Delphine Gay de Bourganeuf se distingue aussi, il est deuxième sur l'ensemble de ces critères.

Indicatifs 2018 pour les lycées professionnels creusois - ministère de l'Education nationale

* Trois indicateurs sont utilisés pour mesurer la valeur propre d’un établissement :

le taux de réussite au baccalauréat, c’est-à-dire la proportion de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat

le taux d’accès au baccalauréat, qui est la proportion d’élèves de seconde ou de première qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement

la proportion de bacheliers parmi les élèves qui quittent l'établissement.

Retrouvez l'ensemble de ces données sur le site du ministère de l'Education nationale.