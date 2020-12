Quels ont été les prénoms les plus donnés en 2020 à Cherbourg-Octeville ?

Cherbourg-Octeville fait le bilan de son état civil 2020, ce jeudi 31 décembre, et dévoile les prénoms les plus donnés aux petits cherbourgeois nés cette année.

1 651 petits cherbourgeois sont nés en 2020 indique la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville dans un communiqué publié ce jeudi 31 décembre. C'est quasiment 200 de moins qu'en 2016.

Le nombre de mariages dégringole, notamment à cause du coronavirus et du confinement. 78 couples se sont passés la bague au doigt cette année contre une centaine chaque année entre 2016 et 2019.

Enfin, la commune a enregistré 994 décès en 2020, dans la moyenne des années précédentes.

Les prénoms qui ont la cote

Parmi les naissances, les garçons ont été plus nombreux que les filles : 855 contre 796. Les prénoms les plus donnés sont Jade et Alice, attribués à 13 reprises. Suivent ensuite Louise, Agathe, Ambre, Mila et Rose.

Du côté des garçons, 20 Gabriel et 20 Raphaël sont nés en 2020 et sont les prénoms les plus donnés cette année, devant Léo, Gabin, Lucas et Tom.