Quels rassemblements sont prévus en ce 1er mai en pays de Savoie ?

Malgré la crise sanitaire, les traditionnels rassemblements du 1er mai, jour de la fête du travail, auront bien lieu ce samedi en Savoie et Haute-Savoie. Dans un communiqué, la CGT réclame "_un vrai plan de rupture pour l'emploi_, les salaires et l'environnement" et appelle le gouvernement "à renoncer à la reforme de l'assurance chômage, la casse d'EDF" et à instaurer "la semaine de 32 heures, le Smic à 1800 euros." Toutes les manifestations prévues ce samedi sont en intersyndicales, organisées notamment par la CGT, FO, Snuipp-FSU, Solidaires.

En Savoie

Chambéry : 10h devant la statue de la Sasson

: 10h devant la statue de la Sasson Saint-Jean-de-Maurienne : 10h place du Champ de foire

: 10h place du Champ de foire La Léchère : 9h devant le site Ferropem de Chateau-Feuillet

: 9h devant le site Ferropem de Chateau-Feuillet Moûtiers : 9h30 devant le centre des impôts, organisé par les moniteurs de ski pour réclamer le versement des aides de l'Etat

En Haute-Savoie